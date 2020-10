Quasi auf dem Augsburger Stadtmarkt aufgewachsen ist Bettina Finster. Seit 90 Jahren ist der Stand, der heute "Bettina Finster: Gewürze - Feinkost - Tee" heißt, in der Viktualienhalle in Familienbesitz. Seit 37 Jahren leitet ihn Bettina Finster. Neben Tee und Gewürzen bietet sie unter anderem auch Essige und Öle sowie Kräuter an. Finster liebt den Trubel des Stadtmarkts: "Es kommen viel mehr Menschen hierher als in ein normales Ladengeschäft." Außerdem schätzt Finster, auf dem Stadtmarkt beinahe alles zu bekommen - und das in super Qualität.

Bild: Lea Binzer