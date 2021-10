Der Augsburger Christkindlesmarkt muss stattfinden - doch wie?

Plus Voriges Jahr herrschte Mitte Oktober noch Zuversicht, doch dann war an einen Christkindlesmarkt nicht mehr zu denken. Dieses Jahr muss es nicht so kommen.

Vor ziemlich genau einem Jahr, Mitte Oktober, sah es noch ganz gut aus. Bei der Stadt plante man trotz Corona-Pandemie mit einem Christkindlesmarkt. Die Buden sollten mehr als sonst über die Augsburger Innenstadt verteilt werden. Aber er sollte stattfinden. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) verkündete als Credo: Sie wolle möglich machen, was möglich sei. Es sah nach einem Advent aus, der anders ist als normal - aber nach einer relativ entspannten Weihnachtsstimmung in der Stadt. Es kam anders: Kurz darauf schnellten die Corona-Zahlen in die Höhe, immer mehr Covid-Patienten mussten auf die Intensivstation, die Uniklinik schlug Alarm. Der Christkindlesmarkt war abgeblasen, der Lockdown da. Und jetzt, in diesem zweiten Corona-Herbst? Wird alles besser - oder laufen wir wieder in eine ähnliche Situation hinein? Es wäre fatal, wenn der Markt noch mal ausfallen müsste.

