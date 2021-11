Frustreaktion? Die Stimmung im Augsburger Stadtrat ist teils ziemlich gereizt

Die Sozialfraktion fällt mit harscher Kritik an der Augsburger Stadtregierung auf. Schwarz-Grün ist davon zusehends genervt – aber muss das nicht so sein?

Es ist bei den Sitzungen des Augsburger Stadtrats deutlich zu spüren. Immer dann, wenn sich die Räte der Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei zu Wort melden, liegt vorne auf der Regierungsbank eine gewisse Spannung in der Luft. Die Körpersprache der Oberbürgermeisterin und der Referenten zeigt eine gewisse Abwehrhaltung. Gut eineinhalb Jahre nach der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 zeigt sich immer mehr: Die Sozialfraktion – und dabei vor allem die SPD – ist die schärfste Opposition im Stadtrat. Und sie scheint sich in dieser Rolle gut zu gefallen. CSU und Grüne, die die Stadtregierung stellen, schwanken dagegen zwischen sauer und genervt. Aber muss das nicht auch so sein?

Jüngst entzündete sich der Zwist zwischen Sozialfraktion und Schwarz-Grün, als aus dem geplanten langen Impfsamstag im Impfzentrum eine eher kurze Veranstaltung wurde. Die Ersten standen schon früh am Morgen an. Und schon kurz, nachdem das Impfzentrum öffnete, waren weit über 1000 Menschen in der Warteschlange. Die Verantwortlichen des Impfzentrums reagierten, schlossen den Parkplatz und informierten über die Medien, dass die Impfkapazitäten bereits ausgeschöpft sind. Die Sozialfraktion schimpfte umgehend, sprach von Versagen und warf der Stadt vor, sie sei völlig unvorbereitet gewesen. Es brauche eine „lückenlose Aufklärung“.

Augsburg war in der Lage, das Impfen schnell wieder hochzufahren

Bei Kritik am Impfen reagiert die Stadtregierung allergisch. Denn Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und ihre Mitstreiter sehen das Impfen als großen Pluspunkt –weil es in Augsburg gut organisiert ist. Das stimmt auch. Mit dem vor Ort verankerten Anbieter Bäuerle Ambulanz hat die Stadt einen Glücksgriff gemacht. Die Firma ist seit Langem im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport aktiv. Sie ist vernetzt in der Branche und besser als andere Anbieter in der Lage, schnell Personal zu finden. Deshalb ist es Augsburg nun auch gelungen, schneller als andere Kommunen und Kreise das Impfangebot wieder hochzufahren.

Der Vorwurf der Sozialfraktion, die Stadt habe das Impfen einfach „ausgelagert“ geht da ins Leere. Man kann darüber diskutieren, ob man sich zu Zeiten der Impfflaute im späten Sommer und Herbst noch mehr kreative Angebot hätte ausdenken können, um Menschen zu erreichen. Allerdings kann man diese Debatte abhaken. An Impfwilligen fehlt es ja auf absehbare Zeit nicht.

Beim Konflikt geht es nicht nur ums Impfen oder um Corona generell

Es geht bei dem Konflikt zwischen Sozialfraktion und Schwarz-Grün allerdings längst nicht nur ums Impfen oder um generelle Kritik am Corona-Management – es geht tiefer. Zumindest bei der SPD kann man davon ausgehen, dass auch noch etwas anderes eine Rolle spielt. Die SPD wurde nach der Wahl im Frühjahr 2020 aus der Stadtregierung geworfen. CSU und Grüne sahen keinen Grund, warum sie noch einen dritten Partner bräuchten. Man kann die harte, im Ton mitunter sehr scharfe Oppositionsarbeit daher als Frustreaktion deuten, wie es in den schwarz-grünen Reihen getan wird. Man kann es auch anders formulieren und sagen: Die SPD wurde dadurch angespornt. Tatsächlich sind es ja auch Dirk Wurm und Florian Freund, die dabei das Wort führen. Zwei engagierte Kommunalpolitiker, die keinen Hehl daraus machen, dass sie sich politisch mehr vorstellen könnten als Stadtratsopposition. Wurm war in der früheren Stadtregierung Referent, OB-Kandidat und ist seit Kurzem neuer Vorsitzender der Augsburger SPD.

CSU und Grüne können sich darauf einstellen, dass es bei dem Kurs bleibt. Im besten Fall trägt eine harte Opposition dazu bei, Regierungsarbeit noch besser zu machen. Aufpassen sollte man dennoch – und den Bogen nicht überspannen. Der Stadtrat ist nicht der Bundestag. Es geht auch ums Miteinander, nicht umsonst spricht man vom Kollegialorgan. Alle sollten sich, das ist wichtig, in die Augen schauen können.