18:14 Uhr

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Augsburg verläuft ruhig

Etwa 120 Menschen gingen in Augsburg gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auf die Straße. Zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nicht.

In Augsburg gingen am Samstag Gegner der Infektionsschutzmaßnahmen auf die Straße. Das Aktionsbündnis "Grundrechte wahren" rief auf zur Kundgebung auf dem Ulrichsplatz auf. Einziger Redner war der Veranstalter Alexander Linder. Laut Polizei seien etwa 120 Menschen vor Ort gewesen, die anschließend in einer "Prozession" zum Rathausplatz zogen. Die Demonstranten protestierten zwar lautstark, zu nennenswerten Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben aber nicht.

Alexander Linder, Organisator der Kundgebung, hielt eine Rede. Bild: Klaus Rainer Krieger

In München fand eine ebenfalls für heute geplante Demonstration nicht statt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab es "vereinzelt Zulauf", den Menschen sei jedoch ein Platzverweis erteilt worden. Dagegen fand in Kempten am Samstag eine genehmigte "Querdenken"-Demonstration im Illerstadion statt. Rund 1200 Menschen kamen laut Polizeiangaben zu der Kundgebung. Zwischenfälle wurden zunächst nicht bekannt. An einer Gegendemonstration beteiligten sich etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher sagte. (AZ)

