vor 52 Min.

Der Leberkäs’ kommt beim Lechflimmern groß raus

Die Kriminalkomödien um Provinzpolizist Franz Eberhofer haben in Augsburg viele Fans. Es gibt aber auch andere Vorlieben.

Von Miriam Zissler

Im Juni legte das Freiluftkino Lechflimmern erst einmal einen Fehlstart hin. Weil es unbeständig und nass war, wurde der Start verschoben. Von diesen kleinen Schwierigkeiten ist heute keine Rede mehr. Das Wetter der vergangenen Wochen bescherte dem Augsburger Lechflimmern eine fulminante erste Halbzeit. „Wir sind nicht ganz unzufrieden“, sagt Organisator Franz Fischer und lacht. Der Kinobetreiber hat auch gut lachen. Denn die zweite Halbzeit wurde mit einem wahren Kassenknüller eingeläutet: „Leberkäsjunkie“, ein weitererer Teil der beliebten Kriminalkomödie um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel).

Am Samstag feierte die Komödie im Familienbad am Plärrer Premiere und sei vom Publikum gut angenommen worden. „Es gab viele Lacher und am Ende auch Applaus“, berichtet Fischer. Die Filme, die auf den Büchern von Rita Falk basieren, haben viele Fans. Deshalb wird der Film entsprechend oft in den kommenden Wochen angeboten. „Wir stehen auch unter Druck“, sagt Franz Fischer mit einem Augenzwinkern. Schließlich habe der Vorgängerfilm „Sauerkrautkoma“ im Augsburger Kinodreieck samt Lechflimmern das beste Ergebnis in ganz Deutschland eingespielt. Das will Franz Fischer wieder schaffen – wenn das Wetter mitspielt. „Der Film ist gute Unterhaltung. Das Schauspielensemble hat seinen eigenen Charme“, erklärt er sich den Erfolg.

Doch es gibt auch andere Filme im Programm, bei denen der Erfolg programmiert ist. So waren „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte der Rockband Queen erzählt, „Green Book“, der in diesem Jahr den Oscar für den besten Film erhielt, und „A Star is born“ mit Lady Gaga bereits in der ersten Halbzeit gefragt und werden auch in den kommenden Wochen noch mehrmals zu sehen sein. Dass mit „A Star is born“, „Bohemian Rhapsody“ und „Rocketman“, die Filmbiografie von Elton John, gleich drei Musikfilme unter den beliebtesten Filmen rangieren, ist laut dem Kinoexperten aber eher Zufall. „Kino-Betreiber sehen dieses Genre eher kritisch. Aber wenn der Film gut gemacht ist, wie man an den Filmen sehen kann, dann kommt das auch beim Publikum an“, sagt er.

Freiluftkino im 30. Jahr

Fischer weiß, was das Augsburger Publikum mag. Schließlich veranstaltet er das Freiluftkino in diesem Jahr bereits im 30. Jahr. 1990 zeigte er im Innenhof der Universität Augsburg Filme, seit 1992 ist er mit dem Lechflimmern im Familienbad am Plärrer vertreten. Das Erfolgsrezept. „Wir machen kein Programm für jüngeres oder älteres Publikum. Wir zeigen Filme, die sich alle anschauen können.“

Das funktioniere bei der Neuverfilmung von „Aladdin“ sowie beim Science-Fiction-Action-Film „Avengers: Endgame“, das sei bei Filmklassikern aber nicht anders. Vier „Kult“-Filme hat Fischer in der zweiten Halbzeit im Angebot. Am 27. August ist der Karl-May-Film „Der Schatz im Silbersee“ zu sehen, am 1. September wird der Tanzfilm „Dirty Dancing“, am 8. September „The Big Lebowski“ der Coen-Brüder und am 10. September „Pulp Fiction“ von und mit Quentin Tarantino gezeigt.

Neben alten und neuen Filmen sind es auch die Gäste, die das Augsburger Publikum zum Lechflimmern zieht. Am Sonntag, 11. August, sind Rita Falk, Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff („Leberkäsjunkie“) zu Gast im Plärrerbad, am Dienstag, 13. August, werden einige FCA-Spieler beim FCA-Film „Mehr als nur 90 Minuten“ mit von der Partie sein.

Bis Mitte September werden täglich Filme beim Lechflimmern gezeigt. Für Franz Fischer ist die Saison erst vorbei, wenn er nicht mehr als Erstes nach dem Aufstehen die Wetterkarte anschaut. Doch die nächste Lechflimmern-Saison kommt gewiss – und damit auch der nächste Film aus der Franz-Eberhofer-Serie von Rita Falk. „ ,Leberkäsjunkie‘ ist ja erst die sechste Verfilmung. Sie hat aber bereits zehn Teile der Provinzkrimis geschrieben“, freut sich Franz Fischer. Und er meint, dass die Autorin noch die eine oder andere Folge schreiben könnte. Stoff genug also für viele unterhaltsame Lechflimmern-Abende in Augsburg…

Themen Folgen