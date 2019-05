27.05.2019

Der Lechfrisör wickelt bald Dauerwellen in Berlin

Rainer Lechner ist in Ausgburg als Frisör und Theatermann bekannt. Mit 56 Jahren wagt er einen Neustart in Berlin. Dort will er endlich einen Traum ausleben.

Von Silvia Kämpf

„Lange nicht gesehen und gleich wiedererkannt.“ Was im Allgemeinen alte Bekannte bei mehr oder weniger zufälligen Begegnungen auf der Straße sagen, trifft auch auf Rainer Lechner zu. Denn er hat sich rein optisch verändert. Sein Gesicht ist jetzt von einem grauen Pagenschnitt eingerahmt, während er beim letzten Zusammentreffen noch einen adretten, silbern durchwirkten Kurzhaarschnitt trug. Für den Bauern im Brandner Kaspar habe er sich das Haar wachsen lassen, erzählt er mit strahlenden Augen, die unter einem Kranz von Lachfältchen aufblitzen. „Künstlermähne halt“, sagt er und fügt noch ein Augschburger „woisch“ hinzu, als amüsiere ihn, „was man nicht alles fürs Theater tut“.

Der TSV Firnhaberau, dessen Theaterleut’ und der Stadtteil im Nordosten Augsburgs waren Jahrzehnte lang das Revier von Rainer Lechner. Jetzt ist er auf dem Sprung und schon mit einem Bein in seiner neuen Wahlheimat Berlin. In der Augsburger Schillstraße, wo er zurzeit noch seinen Friseursalon betreibt, ist alles schon in geordnete Bahnen gelenkt. „Der Lechfrisör“, sagt er, „wird am 1. August an den Sohn eines Friedberger Kollegen übergeben; alle meine Angestellten werden übernommen.“ Die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau unterstütze ihn derzeit auf der Sucher nach einem Domizil in Berlin.

Der Frisörsalon hat schon einen Nachfolger

Seinen Kunden kann Rainer Lechner also versprechen, dass es auch dort kein abruptes Ende, sondern einen fließenden Übergang geben wird. Und in Berlin hat er schon eine Anstellung. Wo? „In Mitte – Friedrichsstraße“, sagt er und erklärt, „warum“ die Jobsuche eigentlich gar nicht so schwer war: „Die Dauerwelle kommt wieder“, so der Fachmann. Deshalb seien ältere Friseure heute wieder ziemlich gefragt, weil jüngere oft keine Dauerwellen mehr wickeln könnten. Eine Wohnung sucht er nun in Charlottenburg oder Willmersdorf. Weil er Mitte und Prenzlauer Berg für unbezahlbar hält, würde er aber auch nach Kreuzberg ziehen. Seine Zuversicht für die Zukunft, lässt wohltuende Entspanntheit spüren.

Weniger entspannt war da schon sein Anfang am Theater in der Firnhaberau. Sein Bühnendebüt war geprägt von einer schallenden Ohrfeige, als er im zarten Alter von sieben Jahren erstmals ein „ungeschriebenes Gesetz“ brach. Dafür kassierte er eine saftige Watsch’n von seiner späteren Mentorin. Diese war keine Geringere als die gestrenge Ballettmeisterin Magda Karder vom Augsburger Stadttheater – ebenfalls wohnhaft in der Firnhaberau. Die imposante Person – er beschreibt sie heute als „klein, hager, rot gefärbt und resolut“ – besetzte ihn als schwarze Katze im Grimm’schen Märchen Hänsel und Gretl, jedoch nicht, ohne ihn vorzuwarnen, dem Publikum niemals in Maske zu begegnen, solange er noch nicht auf der Bühne in Erscheinung trat.

Entscheidenden Moment verpasst

Kurz erzählt: Rainer Lechner verpasste eigenen Angaben nach den entscheidenden Augenblick. Denn der war gerade so kurz, wie ein Mensch braucht, um den Lichtschalter umzulegen. Statt sich vom Balkon im Finsteren in Sicherheit zu stehlen, streichelten ihm im hell erleuchteten Saal die Theaterbesucher im Parkett über die Wange. Auf der bekam er dann die harte Hand Magda Karders zu spüren.

Fatale Folgen hatte laut Rainer Lechner der begleitende Satz: „...und wenn du jetzt weinst und die Schminke verläuft, dann kriegst du gleich noch eine.“ Heute erzählt der Schauspieler, er habe zwar „nicht geweint, dafür aber gezittert“. Und so seien ihm die Löffel runtergefallen, mit denen Hänsel hätte Pudding (soviel künstlerische Freiheit darf sein) essen sollen. Sein Mitspieler musste improvisieren und statt Besteck die Finger nehmen.

Finale im Hubertushof

Zum großes Finale in der Firnhaberau, wo sein Engagement als Schauspieler und Regisseur vor allem im Neuen Hubertushof angesiedelt war, gibt Rainer Lechner mit der „Feuerzangenbowle“ am 6., 12. und 13. Juli im Biergarten. Seinen Eltern zuliebe verzichtete Rainer Lechner auf die Schauspielschule und seinen Traumberuf. Auch die Ausbildung zum Maskenbildner ließ er bleiben. Als die Mutter im vergangenen Dezember 77-jährig starb, war Rainer Lechner bei ihr – wie schon beim Vater Jahre davor. Sicher ist er sich, dass sie es mittlerweile als Fehler ansah, seinen Berufswunsch ignoriert zu haben. Und sicher ist er sich, dass sie an ihrem Todestag auf seine Rückkehr aus dem Friseursalon gewartet hatte, bevor sie die Augen schloss. An die Uhrzeit ihres Todes kann er sich noch genau erinnern: Es sei 13.32 Uhr gewesen, sagt er.

Obwohl Rainer Lechner weder einen Abschluss als Schauspieler noch als Maskenbildner vorweisen kann, will er sein Glück nun bei den Theatern Berlins versuchen. Dabei will er sich den Rat von Uschi Haug zu Herzen nehmen, die ihm als freischaffende Kostümbildnerin eines mit auf den Weg gab: „Schreib bloß keine Bewerbungen.“ „Deshalb“, meint er, „geh ich einfach hin.“

Obwohl der 56-Jährige schon „Lampenfieber zum Sterben“ hatte, kommt ihm eine andere Eigenschaft sehr zugute. „Unter Stress“, sagt er, „werde ich immer ruhiger.“ Und im Moment überwiegt bei ihm einfach die Freude darüber, „einmal das zu tun, was mich glücklich macht“.

Ob ihm der Abschied aus Augsburg, aus der Firnhaberau und vom dort angestammten TSV schwer fallen wird, könne er wahrscheinlich erst dann beantworten, wenn er in Berlin richtig angekommen ist. Eine eventuelle Nervosität ist ihm wie immer nicht anzumerken. Dennoch hat sich sein Innerstes ebenso verändert, wie sein äußeres Erscheinungsbild. Denn über seine momentane Gemütslage kann er voller Optimismus sagen: „Ich bin zuversichtlich, mir geht es so gut.“

