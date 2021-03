07:15 Uhr

Die Arbeiten am Bahnhofstunnel gehen in die letzte Phase

Am Hauptbahnhof sind die Tunnelarbeiten bis direkt vors Bahnhofsgebäude gerückt.

Plus Inzwischen sind die Bauarbeiter unmittelbar am Augsburger Bahnhofsgebäude zugange. Seit einigen Tagen ist es rund um den Hauptbahnhof laut.

Von Stefan Krog

Am Hauptbahnhof laufen die Grabungsarbeiten für den Bahnhofstunnel jetzt in ihrer letzten Phase: Seit einigen Wochen sind die Bauarbeiter im Bereich der Gleise eins und zwei direkt vor dem Bahnhofsgebäude zugange. Dort soll die letzte verbleibende Lücke beim Tunnelrohbau geschlossen werden.

Die Schienen wurden entfernt, seit eineinhalb Wochen sind die Bauarbeiten auch weithin nachts vernehmbar. Um die Tunnelwände zu erstellen, werden rund 70 bis zu 24 Meter tiefe Löcher gebohrt, die im Anschluss betoniert werden. In dieser Phase wird auch nachts gearbeitet. Wenn der Bohrer aus der Erde gezogen wird und das Erdreich abgeschüttelt wird, ist ein lautes Knacken je nach Windrichtung auch in mehreren Kilometern Entfernung zu vernehmen. Diese laute Phase der Bauarbeiten soll am 10. März abgeschlossen sein.

Im Sommer 2023 soll der Tunnel am Hauptbahnhof befahrbar sein

Im Sommer soll dieser Bauabschnitt im Rohbau fertig sein, sodass der 405 Meter lange Tunnel zwischen Halderstraße und Sebastian-Buchegger-Platz durchgebrochen werden kann. Dann stehen noch weitere Innenausbauarbeiten an. Im August 2023 soll der Tunnel dann in Betrieb gehen. Weil der Gleisanschluss im Westen bis dahin noch nicht fertig sein wird, wird der Tunnel samt unterirdischer Haltestelle unter den Bahngleisen zunächst als Sackgasse in einer Wendeschleife für die Straßenbahnen enden. Für Fußgänger wird der Tunnel durchgängig begehbar sein.

