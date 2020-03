vor 19 Min.

Die Entscheidung zwischen Weber und Wurm fällt per Brief

Für die Stichwahlen wird es in Bayern keine Wahllokale geben. Auch die Augsburger Bürger entscheiden per Briefwahl. Was sonst noch anders ist.

Von Nicole Prestle

Früher waren die Wochen zwischen einer Wahl und einer Stichwahl Hochphasen im kommunalen Wahlkampf. Die beiden übrig gebliebenen Kandidaten legten sich noch einmal ins Zeug, um Wähler von sich zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für andere gestimmt hatten. Doch die Kommunalwahlen 2020 sind anders – nicht nur, weil Eva Weber ( CSU) und Dirk Wurm ( SPD) im Stimmergebnis meilenweit auseinanderliegen.

Einen Tag nach der Abstimmung ist in der Augsburger Stadtverwaltung Krisenmanagement gefragt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Katastrophenfall ausgerufen, es gibt weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben. An einen Wahlkampf im herkömmlichen Sinn ist für Eva Weber und Dirk Wurm nicht zu denken. Jetzt geht es darum, den Alltag der Bürger zu organisieren – zumindest in den Bereichen, die eine Stadtverwaltung beeinflussen kann.

Augsburg: Die Stichwahl wird zur Briefwahl

Auch die Stichwahl am 29. März wird organisatorisch anders geregelt sein: Der Freistaat hat angeordnet, dass es keine Wahllokale mehr geben wird, gewählt werden kann ausschließlich per Briefwahl. Genau in diesem Bereich hatte es am Sonntag in Augsburg Beschwerden gegeben: Viele Bürger hatten Briefwahl beantragt, bei einigen kamen die Unterlagen aber nicht an. Wer das nicht rechtzeitig beim Wahlamt monierte, konnte am Sonntag seine Stimme nicht abgeben. In einigen Wahllokalen sorgte dies für Unmut, weil Wähler umsonst gekommen waren. Wahlleiter Dieter Roßdeutscher sagt, die Stadtverwaltung habe frühzeitig über diesen Fakt informiert. Die Bürger hätten bis Samstag, 12 Uhr, neue Wahlunterlagen beantragen können. Wer dies nicht getan hat, durfte am Sonntag schon rechtlich nicht zur Wahl zugelassen werden. Anfechtbar sei die Wahl dadurch nicht.

Die Briefwahlunterlagen, die bei der Stadt eingegangen sind, wurden nach OB-Wahl und Stadtrat getrennt ausgezählt. Das Ergebnis der OB-Wahl stand bereits am Sonntagabend fest. Für die Stadtratswahl könnte die Auszählung laut Roßdeutscher bis in den Dienstagmorgen dauern.

