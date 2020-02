Die Fuggerei bekommt eine eigene Briefmarke

Plus Die Fuggerei wird nächstes Jahr 500 Jahre alt. Dafür gibt es von der Post eine eigene Briefmarke. Wie genau das Design aussehen wird, ist noch offen.

Sie zieht Besucher aus aller Welt nach Augsburg, zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Rede ist von der Fuggerei. Schon seit Jahrhunderten bereichert sie das Augsburger Stadtbild: 2021 feiert die Fuggerei ihr 500-jähriges Bestehen. Ein halbes Jahrtausend wird es dann her sein, dass der Kaufmann Jakob Fugger die älteste Sozialsiedlung der Welt gründete.

Die Aufnahmebedingungen sind seit dem 23. August 1521 unverändert: Wohnen darf in den kleinen ockerfarbenen Häuschen jeder, der seit mehreren Jahren in Augsburg lebt, katholisch ist und als bedürftig gilt. Gewürdigt wird dieses Jubiläum unter anderem von der Deutschen Post: Wer Briefe oder Postmarken verschickt, kann diese ab dem kommenden Jahr mit einer Sonderbriefmarke zum Thema „500 Jahre Fuggerei in Augsburg“ frankieren.

Fuggerei: Das Motiv der Briefmarke ist noch offen

Welches Motiv die Briefmarke zieren wird sowie genaue Veröffentlichungsdaten stehen noch nicht fest. „Wir wissen bislang noch nicht viel mehr als die Tatsache, dass eine Briefmarke kommt – was uns riesig freut“, sagt Fuggerei-Sprecherin Astrid Gabler. Begonnen hatten die Schriftwechsel bezüglich der Briefmarke schon vor 2016, wie Gabler erzählt. Wolf-Dietrich Graf von Hundt, Administrator der Fugger’schen Stiftungen, setzte sich etwa bereits 2014 mit dem damals zuständigen Bundesministerium Kultur und Medien in Verbindung.

Auch zum 250. Geburtstag Mozarts legte die Post eine Briefmarke auf. Bild: Anne Wall (Archiv)

2018 allerdings gab es einen Wechsel in der Politik: Für Auswahl und Herausgabe von Sonderbriefmarken ist seitdem das Bundesfinanzministerium zuständig. Dass das Anliegen der Fuggerei dennoch nicht unterging, führt Gabler besonders auf den Einsatz von zwei Politikern zurück. Ilse Aigner und der Augsburger Volker Ullrich setzten sich beide in Briefform für die Herausgabe einer Fuggerei-Briefmarke ein. „Für die Menschen in meinem Wahlkreis und darüber hinaus ist die Fuggerei ein sehr besonderer Ort“, schrieb Ullrich an Finanzminister Scholz. Handele es sich bei der Fuggerei doch um ein „einzigartiges Symbol für die Grundidee einer sozialen Stadt“.

So kam die Fuggerei zu ihrer eigenen Briefmarke

Der Einsatz wurde belohnt. Der Programmbeirat beim Bundesministerium der Finanzen – ein unabhängiges Expertengremium, dem auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages angehören – wählte den Vorschlag „500 Jahre Fuggerei“ aus einer Vielzahl von Vorschlägen aus, die Bürger und Institutionen eingesandt hatten. Damit ist es eines von 52 Briefmarkenthemen für das Jahr 2021. Neben weiteren Jahrestagen, wie etwa „50 Jahre Ärzte ohne Grenzen“ oder „175 Jahre Kindermissionswerk in Deutschland“, wird auch Themen wie der „Sendung mit der Maus“ oder der „Bundesgartenschau Erfurt 2021“ eine Briefmarke gewidmet.

Schon häufiger gab es übrigens Briefmarken mit Augsburg-Motiv. 1959 sowie 2009 erschienen Sonderbriefmarken zum 500. beziehungsweise zum 550. Geburtstag Jakob Fuggers, 1985 wurde das 2000-jährige Bestehen der Stadt Augsburg mit einer Briefmarke geehrt, 2007 erschien eine Sondermarke zum Thema „Augsburger Religionsfriede“. Und auch die Augsburger Puppenkiste durfte sich 2017 über ein eigenes Briefmarkenmotiv freuen.

