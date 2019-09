00:30 Uhr

Die Koalition zieht in den Wahlkampf

SPD nominiert Liste, CSU berät Themen

Im Rathaus bilden CSU und SPD seit Mai 2014 die Koalition. Kooperationspartner im Dreierbündnis sind die Grünen. Wenige Monate vor der Kommunalwahl am 15. März ziehen die Koalitionspartner nun in den Wahlkampf. Dies tun sie am Samstag auf unterschiedliche Weise. Die SPD nominiert ihre Stadtratsliste, wobei klar ist, dass Oberbürgermeisterkandidat Dirk Wurm den Spitzenplatz einnimmt. Wie berichtet, treten vier Stadträte nicht mehr an: Dieter Benkard, Ulrich Wagner, Stefan Quarg und Hüseyin Yalcin. Wie zu hören ist, wird Anna Rasehorn auf Platz zwei stehen. Platz drei ist für Fraktionschef Florian Freund reserviert, danach folgt die frühere Fraktionschefin Margarete Heinrich. Mit Spannung wird darauf geschaut, auf welchem Platz Sozialreferent Stefan Kiefer rangiert. Er war 2014 der OB-Kandidat der Sozialdemokraten.

Die Listenaufstellung hat die CSU hinter sich. Am Samstag werden die Listenkandidaten gemeinsam mit Oberbürgermeisterkandidatin Eva Weber in einer ersten Themenkonferenz über die konkrete Umsetzung des Programms debattieren und dabei auf eine Vielzahl von Vorschlägen aus vorangegangenen Veranstaltungen zurückgreifen, heißt es. Diese umfassen schwerpunktartig das Thema „New Work”, also die Transformation der Arbeitswelt und Sicherung des Produktionsstandortes 4.0, den Klima- und Umweltschutz sowie die Schwerpunktthemen Bildung, Mobilität, Soziales und Kultur. Der offizielle Wahlkampf der CSU und von Eva Weber wird im Januar 2020 starten. Die öffentliche Präsentation des Wahlprogramms ist nach der Verabschiedung auf einem Bezirksparteitag im Dezember geplant. (möh)

