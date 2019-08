vor 4 Min.

Die Kurzstreckenzone für Bus und Tram kommt nicht überall gut an

In einigen Stadtteilen kann man mit dem Kurzstreckenticket jetzt weiter fahren. Die Meinungen der Fahrgäste sind gemischt und manch einer blickt nicht mehr durch.

Von Andreas Alt

Die seit dem vergangenen Jahr geltende Tarifreform im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) hat einige Änderungen mit sich gebracht, die viele Fahrgäste als Verschlechterung empfanden. Seit dem 1. August hat der AVV auf den Unmut der Passagiere reagiert und die Reform noch einmal reformiert. So wurde die neue Kurzstreckenregelung (man darf ab dem Einstieg nur noch vier Haltestellen weit fahren) in manchen Bereichen des Liniennetzes aufgeweicht. Damit Nahversorgungszentren erreicht werden können, kann man dort jetzt wieder längere Strecken zurücklegen. Wir wollten wissen: Wie kommt das bei den Betroffenen an?

Die neue Kurzstreckenregelung gilt in fünf Gebieten: im Bärenkeller, der Firnhaberau, Hochzoll-Süd sowie jeweils von Bergheim und Inningen nach Göggingen. Vorher konnte man etwa von der Lukassiedlung in der Firnhaberau nur bis zur Haltestelle Schillcafé oder bis Hammerschmiede per Kurzstrecke fahren. Wer in der Schillstraße oder im Riegel-Center einkaufen wollte, musste bereits zwei Zonen lösen. Jetzt wurde eine Zone geschaffen, in der man von überall bis Albrecht-Dürer-Straße oder bis Hammerschmiede-Süd per Kurzstreckenticket fahren kann.

Wir beginnen unsere Befragung an der Haltestelle Hochzoll-Mitte, die man jetzt ab Hochzoll-Süd mit Kurzstrecke erreichen kann. Diese Kurzstreckenzone soll nur gelten, bis man am Zwölf-Apostel-Platz wieder alles einkaufen kann. Es stellt sich heraus, dass die allermeisten, die an dieser Haltestelle warten, eine Zeit- oder Abokarte besitzen und daher kein Kurzstreckenticket brauchen. Ein 59-Jähriger trauert der alten Monatskarte hinterher. Jetzt muss er monatlich 1,50 Euro mehr zahlen.

K-Zone wurde durch ein Schild und Aufkleber kenntlich gemacht

Die neue „K-Zone“ ist durch ein Schild am Fuß der Ankunftsanzeige und einen Aufkleber am Fahrkartenautomaten kenntlich gemacht. Leon Schneider ist jedoch erst kürzlich hergezogen und kennt sich mit den AVV-Tarifen noch nicht aus. Der junge Mann, der regelmäßig nach München pendelt, findet die Kurzstreckenregelung gut: „Das macht Sinn.“ Eine Frau sieht darin dagegen keine wirkliche Verbesserung. Früher, sagt sie, habe sie mit Kurzstrecke von Hochzoll bis zum Schwabencenter im Herrenbach fahren können.

Im Bärenkeller an der Haltestelle Falkenweg ergibt sich ein ähnliches Bild. Die meisten Befragten brauchen die Kurzstreckenregelung nicht und möchten dazu auch keine Meinung äußern. Zwei Frauen, die in Richtung Bärenkeller-Nord weiterfahren wollen, sind sich einig, dass die neue Regelung nichts bringt. Auch sie nutzen Dauerkarten und finden, dass Einzeltickets oder Streifenkarten im Vergleich immer noch zu teuer sind.

Die Haltestelle Göggingen-Rathaus besteht aus drei Bahnsteigen. Zwei liegen einander gegenüber in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße, die dritte in der Butzstraße. AVV-Kunden, die etwas zum Thema zu sagen haben, sind am ehesten in Richtung Inningen und Bergheim zu erwarten, und dort werden wir auch fündig. Die Inningerin Marianne Bissinger begrüßt das neue Angebot: „Gott sei Dank haben sie das gemacht. Ich finde das sehr gut.“ Sie fährt nach eigenen Worten mit öffentlichen Verkehrsmitteln „zu 90 Prozent“ entweder in die Augsburger Innenstadt oder nach Göggingen. Allerdings merkt sie an, dass ein Kurzstreckenticket ziemlich teuer sei – heute fast doppelt so teuer wie noch vor ein paar Jahren.

Kritik am 9 Uhr-Abo

Gertrud Strietzel gehört dagegen erneut zu denen, die die Kurzstreckenreglung nicht brauchen. Sie hat ein Mobil-Abo. Trotzdem ist sie erfreut, dass auch sie ihre Meinung äußern darf. „Ich darf mit dieser Karte erst ab 9 Uhr fahren. Das ist sehr ungünstig.“ Sie sieht den Sinn dieser Einschränkung nicht ein. Nach ihrer Beobachtung sind die Busse ab 8 Uhr praktisch leer, auch die Schüler seien dann alle schon weg. Für sie wäre ein 365-Euro-Jahresticket interessant. Das wäre dann nur fünf Euro teurer als ihre Abokarte. „Dann müsste man aber auch schon früher fahren dürfen“, sagt sie.

Der Informationsstand der Augsburger zur neuen Kurzstreckenregelung ist bemerkenswert gut. Nur gelegentlich treffen wir auf Passanten, die davon noch gar nichts gehört haben.

Dazu gehört eine 68-Jährige aus Inningen, der das AVV-Tarifsystem offenbar viel zu kompliziert ist. Sie nutzt bisher ohnehin bei Bedarf eine Tageskarte. „Man löst einmal und kann dann überall hinfahren“, wie sie erklärt.

Eines fällt in Göggingen noch auf: Auch hier sind an den Haltestellen Schilder angebracht, die die neue Kurzstreckenzone zeigen. Allerdings ist an der Haltestelle „Rathaus“ nur der Bereich zwischen Göggingen und Bergheim rot umrandet. Die Inninger K-Zone ist dagegen nur grau angedeutet. Eine Stadtwerke-Sprecherin sagte dazu jedoch, die Kurzstreckenregelung gilt ab der Haltestelle Göggingen-Rathaus auch für die Zone Inningen.

