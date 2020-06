"Die Partei" will Kriegshaber in "Friedensbringer" umbenennen

>> Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte in Richtung von McQueen, dass der Name Kriegshaber mitnichten etwas mit Krieg zu tun habe. Der Name lasse sich wohl aus den Worten „Gries“ (frühdeutsch für Kies, Sand) und „Haber“ (Hafer) herleiten, also einem sandigen Haferfeld. <<



Ach menno, das ist doch langweilig. Es müssen mindestens kriegstreibende Nazis gewesen sein, weil sonst das Engagement der Partei ja nahezu vergeudet ist. Nur weil da ein paar Bauern rurales Scrabble gespielt haben, kann doch so ein toller Antrag nicht einfach in sich zusammen fallen - schrecklich.



>> McQueen kündigte bereits an, als Nächstes den Antrag zu stellen, Kriegshaber aus der Friedensstadt Augsburg auszugemeinden. <<



Frau McQueen Ihre Wähler haben da sicher ihren Spaß; dem Rest müssten Sie halt noch mal bei Gelegenheit Hinweise geben, dass man Sie in der Breite der politischen Fragen einer Großstadt auch ernst nehmen kann ;-)



Antworten Melden Permalink