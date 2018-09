09:39 Uhr

Die Radlnacht in Augsburg stößt auf Begeisterung und Kritik

Am Tag nach der Radlnacht wird abgerechnet: 5000 Teilnehmer sind glücklich gewesen. Wirte teilen diese Freude nicht. Die Stadt lässt sich die Veranstaltung 100.000 Euro kosten.

Von Michael Hörmann

Es war am Samstag gegen 21 Uhr durchaus kühl, 14 Grad zeigte das Thermometer an. Dunkel war es an diesem Abend im Herbst längst auch. Dennoch waren tausende Augsburger auf den Beinen. Eigentlich saßen sie alle auf dem Sattel. Die dritte Augsburger "Radlnacht" wurde insofern ihrem Namen von Anfang an gerecht. 5000 Teilnehmer, so die Schätzung der Polizei, nahmen an der Großveranstaltung teil , bei der viele Hauptverkehrsstraßen für Autofahrer gesperrt wurden. Auch in den Gebieten, durch die die Radler rollten, gab es Einschränkungen für Anwohner. Der Fahrradcorso verlief ohne größere Zwischenfälle. Es gab nach Auskunft der Polizei zwei Leichtverletzte. Ein Bub zog sich bei einem Sturz Schürfwunden zu, eine Person erlitt einen Schwächeanfall.

Augsburger Radlnacht erstmals im Herbst

Es gab allerdings mehrere Rettungseinsätze, die nicht im Zusammenhang mit der Radlnacht standen. Die Rettungsfahrzeuge mussten die Strecke der Radlnacht passieren. Um ganz sicher zu gehen, wurde der Corso deshalb angehalten, die Weiterfahrt verzögerte sich. Nicht jeder Teilnehmer zeigte dafür Verständnis, warum die Fahrt stockte. Es gab allerdings keine Möglichkeit, die Teilnehmer über die Gründe für den Stopp zu informieren.

69 Bilder Tausende verwandeln Augsburg in Fahrradstadt Bild: Silvio Wyszengrad

Unter den Teilnehmern war die Stimmung dennoch bestens. Auf dem 15 Kilometer langen Rundkurs, der aus der Innenstadt bis nach Oberhausen führte, wurde kräftig geklingelt. An Engstellen musste das Rad allerdings immer wieder geschoben werden, weil die Fahrt nicht möglich war. Es war kurz nach 23 Uhr, als die letzten Teilnehmer der Radlnacht wieder in der Maximilianstraße einfuhren.

Radlnacht ist wichtiger Bestandteil im Projekt Fahrradstadt

Die dritte Radlnacht fand erstmals im Herbst statt, die beiden vorangegangenen Veranstaltungen waren jeweils im Sommer, als es beim Start um 21 Uhr noch deutlich heller war. Dies war aber nicht der einzige Unterschied: Dieses Mal standen deutlich weniger Zuschauer an der Strecke.

Es geht los!!! Wahnsinn. Ein Rad nach dem anderen kommt jetzt durch. Gute Fahrt, Augsburg. Posted by Augsburger Allgemeine - Augsburg on Saturday, 15 September 2018

Die Radlnacht ist ein wichtiger Bestandteil im Projekt Fahrradstadt Augsburg. Es ist eine Veranstaltung, die sich die Stadt einiges kosten lässt. 100.000 Euro sind nötig, um die Radlnacht in der jetzigen Form zu organisieren. Die Kosten betreffen die Verkehrsabsperrungen und den hohen Aufwand für die Sicherheit. Gezählt hat sie keiner, aber es dürften einige hundert Leute im Einsatz gewesen, die die Strecke absicherten. Polizei, Feuerwehr, Augusta Club Ordnungsdienst (ACO) und andere Helfer waren dafür verantwortlich, dass der Corso in geordneten Bahnen verlief.

Am Samstag war die dritte Augsburger Radlnacht. Bild: Silvio Wyszengrad

Unter den Teilnehmern war Oberbürgermeister Kurt Gribl. Für ihn sind die 100.000 Euro gut investiertes Geld: "Man sieht, die Leute sind gut drauf. Das Ganze hat auch einen gewissen Volksfestcharakter." Aber natürlich habe die Aktion "einen tieferen Sinn". Es gehe weiter darum, das Bewusstsein der Menschen für den Fahrradverkehr zu schärfen und fürs Radeln zu werben.

Gastronomen klagen über "massiven Umsatzverlust"

Die Begeisterung im Teilnehmerfeld über den Verlauf der Radlnacht war groß. Abseits der Strecke gibt es aber kritische Stimmen. Leo Dietz, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands, spricht von einem massiven Umsatzverlust, den Gastronomen in der Innenstadt wegen der Radlnacht hätten. Dietz selbst betreibt das Lokal Peaches in der Maximilianstraße. Das Problem der Wirte in der Innenstadt ist während einer Radlnacht, dass die Zufahrten für Autofahrer massiv eingeschränkt sind. Nicht glücklich dürfte zudem mancher Autofahrer gewesen sein. Weil Fahrzeuge im Halteverbot standen, mussten sie abgeschleppt werden. Nach Auskunft der Polizei waren es etwas mehr als 30 Autos, davon allein elf in der Maximilianstraße.

Themen Folgen