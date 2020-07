vor 38 Min.

Die Smootherei macht Halt in Bergheim: Hier gibt es jetzt frische Smoothies

Plus Normalerweise mixt Sandra Fröhling Smoothies in ihrem mobilen Stand auf Veranstaltungen in ganz Deutschland. Wegen Corona parkt die Smootherei nun in Bergheim.

Von Fridtjof Atterdal

Smoothies sind gesund und lecker. Für die Bergheimerin Sandra Fröhling sind die fruchtigen Mixgetränke Leidenschaft und Broterwerb. Mit ihrer „Smootherei“ steht sie derzeit noch fest am Eingang zum Naturpark Westliche Wälder und versorgt Radler, Ausflügler und natürlich auch die Nachbarschaft mit ihren süßen Vitaminbomben. Und wenn die Corona-Einschränkungen vorbei sind, will sie mit ihrem Food-Trailer wieder Sportveranstaltungen und Festivals im ganzen Bundesgebiet besuchen.

Sandra Fröhling probierte Smoothies an vielen exotischen Orten

Es ist noch gar nicht lange her, da bereiste die blonde Powerfrau noch als Stewardess bei Air Berlin die Welt. 23 Jahre lang war sie in der Luft – zum Schluss als Kabinenchefin und Ausbilderin. Smoothies in den verschiedenen Varianten probierte sie an exotischen Orten wie ihrer Lieblingsstadt Kapstadt oder in Abu Dhabi. „Die Frucht- und Gemüsesäfte hießen noch nicht Smoothies – aber waren ziemlich lecker“, erinnert sie sich.

Dann ging ihr Arbeitgeber Air Berlin in Insolvenz – und Sandra Fröhling brauchte eine neue Perspektive. Sie wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich bin keine große Köchin, aber mag es gesund und kreativ“, begründet sie, warum die Wahl auf Smoothies fiel. „Außerdem gibt es noch nicht so viele Smoothie-Anbieter auf Foodfestivals und Märkten“, hat sie recherchiert. Sie ließ sich aus einem 60er-Jahre-Wohnwagen einen fahrbaren Verkaufsstand bauen, in dem sie ihre Fruchtgetränke vor Ort frisch zubereiten kann, und zog im Mai 2018 zum ersten Mal los. Das Geschäft sei gut angelaufen, auch auf den Augsburger Sommernächten war sie anzutreffen.

Der Smoothie-Verkaufsstand war zuletzt im Februar unterwegs

Die letzte große Veranstaltung, auf der sie ihre Getränke anbieten konnte, war im Februar der Skiweltcup in Garmisch, wo sie ihren Trailer direkt am Ziel der Kandahar-Abfahrt aufbaute. „Ich stehe besonders gerne auf großen Sportveranstaltungen“, berichtet sie. Das kommt nicht von ungefähr, spielte sie doch lange Zeit professionell Volleyball – unter anderem unter Peter Götz für den SV Lohof in der ersten Bundesliga. Seit einigen Jahren ist sie aus Zeitgründen zum Triathlon gewechselt. Ihre Rezepte passt sie gerne den Veranstaltungen an. So hat sie für das Ski-Event in Garmisch den „Apple-Pie“ entwickelt, der mit Apfel, Mandeln, Zimt und Honig in Soja-Vanille-Milch wie ein Stück warmer Apfelkuchen schmeckt.

Der Apple-Pie hat es auf ihre Karte in Bergheim geschafft. Auch fruchtige Getränke wie „Summerfeeling“ oder „Detox to go“ – ein grüner Smoothie aus Apfel, Kiwi, Minze, Ingwer und Babyspinat – finden sich im Angebot.

Die Smootherei steht in der Oberschönenfelder Straße in Bergheim

Sandra Fröhling hofft, bald wieder losziehen zu können. Denn obwohl ihr Standort in Bergheim an der Ausflugsroute eigentlich optimal ist, hat ihr die Stadt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dort sieht man ihren Food-Trailer als Einzelhandelsgeschäft und nicht als rollende Gastronomie – was bedeutet, dass sie an Sonn- und Feiertagen geschlossen haben muss. „Das tut schon weh, wenn die ganzen Ausflügler direkt an mir vorbeiradeln und ich ihnen nichts anbieten kann“, so Fröhling.

Neben Sportveranstaltungen, Festivals und Stadtfesten besucht die Unternehmerin auch Firmenfeiern, Hochzeiten oder Geburtstage mit ihrer Smootherei. Der Trailer an der Oberschönenfelder Straße ist Donnerstag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr, bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet.

