11:00 Uhr

Die Straßenbahnen fahren in Augsburg weiter im Ferientakt

Plus Die Stadtwerke Augsburg setzen bis auf Weiteres an Werktagen tagsüber die Straßenbahnen im Ferientakt ein. Auch am Sonntagsfahrplan ist keine Änderung geplant.

Von Michael Hörmann

Die Stadtwerke Augsburg setzen bis auf Weiteres an Werktagen tagsüber die Straßenbahnen im Ferientakt ein. Es bleibt somit beim 7,5-Minuten-Takt. Die Rückkehr zu einem Fünf-Minuten-Takt ist nicht so schnell geplant. An Sonntagen verkehren die Trams im 30-Minuten-Takt. Auch hier ist nach Auskunft der Stadtwerke keine schnelle Änderung vorgesehen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Annika Heim, Sprecherin der Stadtwerke, sagte am Montag auf Anfrage: „Außerhalb der Stoßzeiten sind die Busse und Straßenbahnen noch immer sehr gering ausgelastet.“ Darauf hätten die Stadtwerke auch reagiert und zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Das Verkehrsunternehmen bleibe jedoch bei seinem Kurs: Man beobachte die Situation im Verkehrsgeschehen konsequent und reagiere bei Bedarf. Es sei ist weiterhin so, dass das Fahrgastverhalten trotz der zwischenzeitlichen Lockerungen im öffentlichen Leben nicht pauschal vorherzusagen sei. Annika Heim sagt ferner: „Durch die regelmäßige Beurteilung des nötigen Bedarfs können wir aber zum einen weiterhin den Schutz unserer Kollegen sicherstellen und zum anderen, dort, wo es nötig ist, kurzfristig dann auch durch Verstärker-Fahrzeuge reagieren.“ Augsburg: Warum es beim Fahrplan der Straßenbahnen bleibt An Sonntagen gilt gegenwärtig für Straßenbahnen der 30-Minuten-Takt. Aus Sicht der Stadtwerke ist hier vorerst kein akuter Handlungsbedarf gegeben. „Solange die Fahrgastzahlen nicht ansteigen, wird der 30-Minuten-Takt beibehalten“, sagt Annika Heim. Auch hier werte man die Fahrgastzahlen weiter aus: „Sollten wir feststellen, dass es wieder mehr Fahrgäste am Sonntag gibt, wird das Angebot verdichtet, aber auch nur dort, wo es tatsächlich Sinn macht.“ Bei Straßenbahnen gilt seit Ende April der 7,5-Minuten-Takt untertags. Straßenbahnen und Busse fahren hingegen ab 20.30 Uhr im 30-Minuten-Takt. Samstags gibt es bei Straßenbahnen und Bussen tagsüber in der Regel einen 15-Minuten-Takt. Lesen Sie auch: Im Augsburger Zoo gibt’s ab sofort wieder wilde Tiere zu sehen

City-Galerie hat wieder geöffnet: Neustart unter strengen Auflagen

Themen folgen