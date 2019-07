Die Tarifreform würde so nie mehr beschlossen

In Augsburg gibt es mehr Abonnenten und Fahrgäste - die Ziele wurden also erreicht. Doch die Zufriedenheit hält sich in Grenzen.

Es zeichnet sich immer stärker ab, dass die vor eineinhalb Jahren unter großen Protesten umgesetzte Tarifreform im Nahverkehr noch einmal umgekrempelt wird. Dabei wurden zumindest in der Stadt Augsburg die Ziele erreicht: Der Anteil an Abo-Nutzern stieg, mit Abstrichen gilt das auch für die Zahl der Fahrgäste.

Doch die Parteien wollen ein Dreivierteljahr vor der Kommunalwahl bei Wählern und Fahrgästen punkten. Mit beschleunigt wurde die Diskussion dadurch, dass im Zuge der Stickoxid-Debatte das Thema Nahverkehr im vergangenen Jahr einen Aufschwung erfuhr – über Gratis-Nahverkehr, stark vergünstigte Abos und auch deren Finanzierung wurde noch nie so ernsthaft diskutiert.

Die Tarifreform in der vorliegenden Form wäre, wenn sie zwei Jahre später diskutiert worden wäre, so wohl nie beschlossen worden. Zu offensichtlich sind die Probleme, die die politische Vorgabe der Kostenneutralität verursacht hat. Grundsätzlich war ja nachvollziehbar, dass es für die öffentliche Hand nicht teurer werden sollte: Die Stadtwerke-Energiesparte, die Landkreise, die Stadt und der Freistaat Bayern bezuschussen den Nahverkehr dabei heute ohnehin schon mit hohen Millionenbeträgen. Dieses Geld muss dauerhaft bereitgestellt werden – das gilt erst recht bei einer Steigerung der Defizite.

Doch wenn man ehrlich ist, hat man sich von diesem Grundsatz von Anfang an verabschiedet. Den Anfang machten die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, als sie für die Bewohner einiger Augsburger Nachbarstädte Verbesserungen durchsetzten und diese selbst bezahlten. Konkret ging es um die Frage, in welchen Tarifzonen Nachbarstädte wie Gersthofen, Stadtbergen oder Friedberg liegen. Zum 1. August diesen Jahres zieht die Stadt Augsburg mit einigen Nachbesserungen für ihre Bewohner nach.

Dabei sollte es nicht bleiben. Weitere Verbesserungen müssen im gesamten Verbundgebiet gelten. Das Ziel, für mehr Übersichtlichkeit im Tarifangebot zu sorgen, geht mit jeder Sonderregelung nämlich zunehmend unter.

Lesen Sie auch den Artikel: Nahverkehr rund um den Königsplatz wird ab Anfang 2020 gratis

Themen Folgen