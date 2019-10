18:13 Uhr

Die "Unterwelt" des Jakobsstifts wird saniert

Unter dem Gebäude in der Altstadt fließt ein Lechkanal. Das Gewölbe ist sanierungsbedürftig. Während der Arbeiten muss der Wasserstand im Kanal abgesenkt werden.

Von Stefan Krog

Die Bauarbeiter, die momentan dabei sind, Teile des Jakobsstifts zu sanieren, müssen Gummistiefel tragen – denn ihr Arbeitsplatz ist das Kanalbett des Hinteren Lechs in der Altstadt. Der Lechkanal ist momentan abgelassen, damit die Arbeiter die teils fast 500 Jahre alten Gewölbe, die über das Kanalbett gebaut wurden, von unten erreichen können. Der Hintere Lechs fließt in dem Bereich des Jakobsstifts auf einer Strecke von rund 130 Metern unter Gebäuden und einem Hof hindurch. Nach fast 500 Jahren bildeten sich Risse in den Gewölben, die laut einem Gutachter allmählich zum Problem für die Standsicherheit wurden. Auch in späteren Jahren eingebaute Änderungen wie Stahlprofile fingen an zu rosten. Teils bildeten sich durch Sickerwasser aus dem Garten unten im Gewölbe stalaktitenartige Gebilde wie in einer Tropfsteinhöhle.

Die Stadt Augsburg muss 200.000 Euro zahlen

Zuletzt wurde das Mauerwerk verstärkt und teils neu verputzt, so Sozialbürgermeister Stefan Kiefer (SPD), der für das Gebäude zuständig ist. Rund 200.000 Euro kosten die Maßnahmen die Stadt.

Für die Sanierung nutzt das Sozialreferat die turnusgemäßen Herbstablässe der Kanäle. Die Arbeiten müssen diesen Samstag abgeschlossen sein, weil die Stadt den Hinteren Lechs dann wieder fluten will. Während der Arbeiten muss stets noch eine Restwassermenge durch den Kanal fließen, damit Fische nicht auf dem Trockenen liegen.

Rund 180 Kilometer Kanalstrecke gibt es in Augsburg. Besonders sind aber etwa 700 Meter Fließstrecke in der Altstadt. Sie laufen unter Straßen und Häusern hindurch. Vermutlich ab dem 16. Jahrhundert begann man, die bis dato offenliegenden Lechkanäle aus Platzgründen zu überbauen. Das Kloster Maria Stern, das Jakobsstift und das Heilig-Geist-Spital sind Beispiele für Gebäude, die über die Kanäle gebaut wurden. Später wurden auch Straßen über die Kanäle gebaut. Im Zuge der Altstadtsanierung in den 70er Jahren wurde das Wasser dann wieder sichtbar gemacht, wo es möglich war.

Unter dem Jakobsstift in der Augsburger Altstadt laufen aktuell Sanierungsarbeiten. Währenddessen ist der Hintere Lech abgelassen. Bild: Stadt Augsburg

Das Haus am Oberen Graben wird saniert

Parallel zu den Bauarbeiten unter dem Jakobsstift läuft die Sanierung des benachbarten Hauses am Oberen Graben 8. Das von der Stadt verwaltete Haus, das auch ein betreutes Wohnen beherbergte, musste vor einem knappen Jahr über Nacht geräumt werden, weil die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Die 21 Bewohner kamen anderweitig unter. Der Boden unter dem Haus wird mit Mörtel verstärkt. Aktuell laufen Arbeiten an den Grundmauern des Hauses. Dafür hat die Stadt eine Trennmauer in den Graben gestellt, die das Wasser vom Gebäude fernhält. Die Arbeiten dürften bis 2020 dauern.

Themen folgen