Die Wasserwacht Göggingen plagen Nachwuchssorgen

Bei der Wasserwacht in Göggingen werden die ehrenamtlichen Retter knapp. Dabei wird für die Jugend viel geboten.

Von Fridtjof Atterdal

Das Training bei der Wasserwacht ist so etwas wie „Schwimmverein Plus“. Sport, Wettkämpfe, Kameradschaft – dazu Tauchen, Retten, Bootfahren oder Flossenschwimmen. Trotzdem geht der Wasserwacht Göggingen der Nachwuchs aus. Doppelt so viele aktive Retter, wie die derzeit 15 Mitglieder, die sich den Dienst an der Wachstation teilen, wären optimal, um alle Aufgaben erfüllen zu können, sagt Göggingen Wasserwachtchef Alexander Dußmann. 800 Stunden haben die ehrenamtlichen Retter in diesem Sommer in ihrem Revier am Bergheimer Baggersee verbracht. Eine Aufgabe, die man gerne wieder auf mehr Schultern verteilen würde.

Es wird auch mit Klamotten geschwommen

Montagabend ist viel Betrieb im Gögginger Hallenbad. Auf einem Teil der Bahnen ziehen die Sportler des Schwimmvereins ihre Bahnen. Daneben sind die Retter von Morgen zugange, Jugendleiterin Mirjam Schneid trainiert die acht- bis 15-jährigen Teilnehmer. Sie springen vom Startblock und machen sich mit einigen Runden im Becken warm. „Zuerst geht es darum, sicher Schwimmen zu können“, sagt Ausbilderin Schneid. Es wird an der richtigen Technik und an der Ausdauer gearbeitet. Was dann kommt, unterscheidet sich stark vom Training auf den Nebenbahnen. „Die Kinder lernen, Gegenstände hochzutauchen, mit Klamotten zu schwimmen oder einen Kameraden im Wasser zu transportieren“, so die Ausbilderin. Die Älteren dürfen sich dann schon auch mal an einer Wiederbelebung versuchen.

Jonathan ist seit einem Jahr dabei. Der 12-jährige Schüler war zuvor im Schwimmverein, aber das Training bei der Wasserwacht hat ihn mehr gereizt. Vor allem der jährliche „Jubel“-Wettkampf hat es ihm angetan. „Jubel“ steht für „Jugendbegegnungsschwimmen“ der Ortsgruppen in der kreisfreien Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg. Hier können die Jugendlichen ihre Kenntnisse anwenden und freundschaftlich gegeneinander antreten. „Ich mag Wettkämpfe und finde Tauchen und Flossenschwimmen super“, sagt Jonathan. Doch besonders freut er sich, wenn er das erste Mal die Großen zum Dienst am See begleiten darf.

„Wir bieten den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Programm, das andere Vereine nicht anbieten können“, sagt Mirjam Schneid. Denn neben den sportlichen Aspekten haben auch Tätigkeiten wie Erste Hilfe oder eine Ausbildung zum Rettungstaucher ihren Platz. Wer Gefallen an der Tätigkeit findet, kann sich zum Ausbilder qualifizieren oder später in den Rettungsdienst gehen. „Wir können das ganze Spektrum anbieten, ohne die Grundaufgabe – die Wasserrettung – zu vernachlässigen“, so die Jugendleiterin.

Wasserwacht Göggingen trainiert jeden Montag

Jetzt in der kalten Saison trainiert die Wasserwacht Göggingen wieder jeden Montag im Hallenbad. Ab 19 Uhr sind die Kinder im Wasser, später dann die Jugendlichen und die Erwachsenen. Für die Kinder gibt es dazu wöchentliche Gruppenstunden, bei denen sie unter anderem spielerisch an die Erste Hilfe herangeführt werden.

Alexander Dußmann hofft, das die Zahl der Mitglieder bald wieder ansteigt. „Es sind einige Aktive durch Ausbildung oder Studium weggegangen“, erklärt er. Derzeit gibt es im Sommer nur am Bergheimer See eine voll besetzte Wachstation. Doch auch das Luftbad in Göggingen gehört zum Revier – das wurde nur regelmäßig mit einer Streife besetzt. Doch über kurz oder lang möchte Dußmann auch dort eine Station aufbauen. Doch um zwei Stationen besetzen zu können, wären 30 bis 40 aktive Wasserwachtler nötig.

Informationen zur Wasserwacht Göggingen und zu Trainings- und Gruppenstundenzeiten findet man im Internet unter www.wasserwachtgoeggingen.de

