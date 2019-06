vor 36 Min.

Die neue Bildergalerie am Straßenrand kommt

Im Stadtteil Hochzoll wird ein letztes Mal die Kunstwand vor dem Postgebäude bestückt

Von Silvia Kämpf

Jahrelang war die Betonwand vor der Hochzoller Post in der Hochzoller Straße Ausstellungsfläche für kreative Stadtteilbewohner. Erst gab die Aktionsgemeinschaft ein Motto, dann quadratische Bretter aus, die von kleinen und großen Interessierten gestaltet wurden. Am Samstag vor Pfingsten ist es wieder so weit: Dann greifen Inge Lemmerz und ihre Mitstreiter wieder zu den Akkuschraubern, um die Tafeln an der öffentlichen Kunstwand in einer Reihe zu montieren. Diesmal wird sie zeigen, was den Künstlern zum Thema „Ma(h)lzeit“ einfiel.

Dem Datum sieht die Hochzoller Aktionsgemeinschaft mit etwas Wehmut entgegen – schließlich dürfte es das vorübergehend letzte Mal sein, dass die hausgemachte Kunst hier eine Ausstellungsfläche findet. Mit Fertigstellung der Hochzoller Mitte wird auch die Wand vor der Post beseitigt, an der sich am Samstag um 12 Uhr noch einmal die Handwerker versammeln. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Nur eines: Laut Lemmerz soll es unbedingt weitergehen.

Wenn die Bildergalerie am Straßenrand installiert ist, wird sich die Aktionsgemeinschaft darum kümmern, dass es mit den künstlerischen Aktivitäten danach weitergehen kann. Denn laut Inge Lemmerz wollen die Hochzoller ihrer kreativen Linie auch in Zukunft treu bleiben. Sie geht davon aus, dass es weitere Wände im Umkreis der Friedberger Straße gibt, die ein wenig Kosmetik und Farbe vertragen könnten. Allerdings müsste dafür erst mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen werden, um die Details abzuklären. Bevor die Kunstwand installiert wird, findet vormittags vor dem Postgebäude eine weitere Hochzoller Besonderheit statt: die Pflanzentauschbörse. Das heißt: Wer zu viel von einem bestimmten Gewächs in seinem Garten hat, kann es ausgraben, teilen und für Interessenten mitbringen. Wenn diese ebenfalls etwas loswerden wollen, können sie es mitbringen und gegen eine andere Pflanze tauschen. (sil)

