Diese Themen will Eva Weber als Oberbürgermeisterin angehen

Die CSU nominiert ihre Bürgermeister-Kandidatin. Die 41-Jährige sieht sich selbst als "Vermittlerin zwischen den Generationen".

Von Michael Hörmann

Es war am Montagabend um exakt 19.37 Uhr. In diesem Moment war es amtlich: Eva Weber ist die Oberbürgermeisterkandidatin der Augsburger CSU. Die 41-jährige Wirtschafts- und Finanzreferentin genießt die Rückendeckung der Partei. Dies zeigt das Ergebnis der Nominierungsversammlung: 97 Delegierte votierten für Eva Weber. Es gab drei Gegenstimmen.

Zuvor hatte die Bürgermeisterin deutlich gemacht, mit welchen Erwartungen und Themen sie in den Wahlkampf ziehen wolle. "Ich kann und ich will gewinnen", lautete die Botschaft. Dies habe sie von Amtsinhaber Kurt Gribl gelernt, dem sie für desen Wirken dankte. Gribl verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Gewählt wird am 15. März 2020. Weber will in Gribls Fußstapfen treten. Das machte sie am Montagabend deutlich – allerdings nach ihren Vorstellungen: "Wer glaubt, dass ich so leichtfertig wäre zu denken, dass ich nur einen Erbhof verwalten muss, der kennt mich schlecht." Die CSU und sie als Kandidatin seien gut beraten, "uns nicht in eine vermeintliche Favoritenrolle drängen zu lassen". Keiner dürfe bequem werden. Es ginge eben nicht darum, allein das Alte zu verwalten. Neue Ideen seien gefragt.

Eva Weber möchte ein Mobilitätsreferat

Und in diesem Fall brachte die CSU-OB-Kandidatin neue Projekte zur Sprache, die sie als Oberbürgermeisterin anstoßen würde. Eva Weber möchte ein Mobilitätsreferat. Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt keine Details vorliegen, nennt die CSU-Politikerin die Denkweise, die hinter dem Ansatz steckt: "Das Mobilitätsreferat soll dafür sorgen, das wir in der Stadtverwaltung an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, Umweltbelange und Mobilitätsanforderungen zu berücksichtigen." Die Wirtschafts- und Finanzreferentin sprach von einem "Mobilitätsmanagement aus einem Guss".

Die CSU nominiert Eva Weber im Ofenhaus beim Gaswerk zur OB-Kandidatin. Bild: Silvio Wyszengrad

Aus ihrer Sicht müsse die Stadt eben das Mobilitätsmix aktiv managen: "Damit gebe ich dieser Aufgabe unseres Jahrzehnts einen neuen Stellenwert". Wenn es um die Belange im Verkehr gehe, sei auch die Tarifreform im Nahverkehr unter die Lupe zu nehmen. Sie mache sich deshalb für die Evaluierung, also die sach- und fachgerechte Bewertung, der Tarifreform stark. Um Bürger stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubinden, machte die OB-Kandidatin den Vorstoß, in der Periode ab Mai 2020 sogenannte Bezirksausschüsse in Augsburg zu installieren: "Man könnte hier von Stadtteilparlamenten sprechen." In diesen Ausschüssen sollten jene Themen behandelt werden, die den Menschen vor Ort auf den Nägeln brennen.

Weber sieht sich als "Vermittlerin zwischen Generationen"

Das Thema Wohnen wird im Kommunalwahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Das hat der designierte SPD-OB-Kandidat Dirk Wurm bereits angekündigt. Die CSU sieht dies ähnlich, doch man müsse realistisch sein, sagte Eva Weber am Montagabend: "Wer so tut, als hätten wir im Stadtrat die umfassenden Instrumente, um die Entwicklung allein zu steuern, ist nicht ehrlich zu den Bürgern." Die Antwort sei vielmehr, einerseits zu bauen und andererseits Bauen möglich zu machen. Es war ein Streifzug der CSU-Kandidatin durch viele Themen. Eva Weber, die am Freitag 42 Jahre alt wird, sieht sich selbst als "Vermittlerin zwischen den Generationen".

Zur Sprache kam ferner, warum die CSU die Nominierungsversammlung ins Gaswerkgelände in Oberhausen gelegt habe. Im Restaurant fand die Veranstaltung statt, die mit einem Empfang ausklang. Eva Weber sagte eingangs ihrer Rede zu den Delegierten: "Das Gaswerk steht wie kein anderer Ort in Augsburg dafür, Neues zu wagen und Gutes zu bewahren."

CSU-Bezirksvorsitzender Johannes Hintersberger und OB Kurt Gribl hatten in ihren Reden jeweils die volle Rückendeckung für die Kandidatin signalisiert, die in Augsburg etwas Historisches erreichen könnte: Sollte Eva Weber gewählt werden, wäre sie die erste Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg.

