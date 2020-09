11:30 Uhr

Drogen-Skandal bei Polizei München: Durchsuchungen auch in Augsburg

Es ist ein schwerer Verdacht, der sich gegen Polizeibeamte aus München richtet. Sie sollen in Drogendelikte verwickelt sein. Bei einer großen Razzia lässt die Staatsanwaltschaft auch Objekte in Augsburg durchsuchen. Der Verdacht richtet sich aber nicht gegen Polizisten, die in Augsburg arbeiten.

Es ist ein schwerer Verdacht: Mehr als 20 Polizisten sollen in Drogendelikte verwickelt sein und teils Unschuldige verfolgt haben. Hintergrund ist die Aussage eines Kronzeugen.

Es ist ein schwerer Verdacht, der sich gegen 21 Beamte des Münchener Polizeipräsidiums richtet. Die Staatsanwaltschaft und das LKA ermitteln gegen sie wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Antidopinggesetz, gegen einzelne Polizisten auch wegen des Verdachtes der Verfolgung Unschuldiger und der Strafvereitelung im Amt. Nun gibt es seit Mittwochmorgen eine größere Razzia bei den verdächtigen Polizisten sowie bei weiteren Beschuldigten, darunter in Augsburg.

Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilt, werde seit Mitte Juli 2018 gegen die Beamten des Münchener Polizeipräsidiums sowie 17 weitere Beschuldigte ermittelt. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Rauschgifthändler im Zusammenhang mit dem Münchener Club „Heart“. Aufgrund der Aussage eines Kronzeugen hätten sich bei zwei Polizisten zunächst der Verdacht ergeben, dass diese in Drogendelikte verwickelt gewesen seien, heißt es. Daraufhin hätten die internen Ermittler des LKA, wie in solchen Fällen üblich, zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I die weiteren Ermittlungen übernommen.

Razzia in Augsburg: Ermittlungen gegen Münchener Polizisten

Seitdem laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Den Angaben zufolge gab es in den vergangenen Monaten diverse Razzien. Inzwischen richten sich die Ermittlungen gegen 21 teilweise bereits suspendierte Polizeibeamte auf neun Dienststellen und 17 weitere Personen, wie Drogenhändler oder Verkäufer von Dopingmitteln. Einer der beschuldigten Beamten verrichtet derzeit seinen Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei, ein anderer hat vor kurzem den Dienst bei der Polizei unterbrochen, um an der Hochschule der Polizei in Fürstenfeldbruck zu studieren.

Seit Mittwochmorgen nun durchsuchen 19 Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft München I, mehr als 70 Ermittler des Landeskriminalamtes sowie weitere etwa 100 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums München und der Kriminalpolizei Augsburg insgesamt 30 Wohnungen und 7 Dienststellen in München, im Landkreis München, in Augsburg, Dachau, Wolfratshausen, Ebersberg und an der Hochschule der Polizei in Fürstenfeldbruck. Auch das SEK ist im Einsatz, dessen Vorbereitung offenbar unter großer Geheimhaltung erfolgte. Laut Staatsanwaltschaft haben die eingesetzten Beamten größtenteils erst kurz vor Beginn des Einsatzes von dessen Ziel und den betroffenen Objekten erfahren, wohl um zu verhindern, dass die geplante Razzia durchsickert.

Die Polizisten sollen auch Unschuldige verfolgt haben

Dem aus Sicht der Ermittlungsbehörden besonders gravierenden Vorwurf der Verfolgung Unschuldiger liegen in einem Fall Anhaltspunkte zugrunde, dass Widerstandshandlungen zweier Personen gegen Polizeibeamte behauptet wurden, die tatsächlich nicht stattgefunden haben, so die Staatsanwaltschaft. Gegen die unschuldig Verfolgten wurden demnach Ermittlungsverfahren eingeleitet, die im September 2017 mit Einstellungen gegen Geldauflagen vor Gericht endeten.

Die Vorwürfe richten sich nicht gegen Augsburger Polizisten. Haftbefehle wurden nicht erwirkt, von den Verdächtigen sitzt also niemand in Untersuchungshaft. Möglich scheint, dass einer der beschuldigten seinen Wohnsitz in Augsburg oder einen anderweitigen Bezug zur Stadt hat oder einer der Verdächtigen, der kein Polizist ist, in Augsburg lebt, also etwa ein mutmaßlicher Drogendealer oder ein Verkäufer von Dopingmitteln. (jaka)

