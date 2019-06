vor 45 Min.

Edeka bestätigt: Filiale im Schwabencenter bleibt

Das Unternehmen teilt nun offiziell mit, weiter im Schwabencenter vertreten bleiben zu wollen. Alle Mitarbeiter können an Bord bleiben.

Edeka hat jetzt auch offiziell bestätigt, dass die Filiale im Schwabencenter weiterhin erhalten bleibt. Wie das Unternehmen am Montag auf Anfrage mitteilte, sei der Mietvertrag verlängert worden. „Aufgrund des überwältigenden Einsatzes zahlreicher Augsburgerinnen und Augsburger, die sich in den vergangenen Wochen für den Erhalt des Schwabencenters stark gemacht haben, haben wir die Möglichkeiten nochmals geprüft und in konstruktiven Gesprächen mit dem neuen Investor Solidas eine Lösung gefunden“, so ein Sprecher. Insbesondere dessen Pläne für einen Neuanlauf für eine Neugestaltung sei ein positives Signal.

Alle Mitarbeiter, auch die der dortigen Backstube Wünsche, könnten an Bord bleiben. Zur Frage, ob die Mietkonditionen vergünstigt wurden, wollte Edeka offiziell keine Auskunft geben. Nach Informationen unserer Redaktion ist dies allerdings der Fall. Wie berichtet, hatte es seitens Edeka Pläne gegeben, die Filiale im Schwabencenter zu schließen. Anwohner organisierten daraufhin eine Art Protestaktion. Vor einigen Wochen wurde dann bekannt, dass es mit Solidas einen neuen Eigentümer gibt. Er will das Center nun zügig umgestalten. Der Vorbesitzer, die Nanz-Stiftung, hatte auch entsprechende Pläne entwickelt, allerdings wurden diese nicht umgesetzt. (skro)

