07:00 Uhr

Edeka bleibt im Augsburger Schwabencenter

Gute Nachricht für die Kunden des Schwabencenters: Der Edeka-Supermarkt ist weiterhin geöffnet.

Von Andrea Baumann

Die Kunden können weiterhin bei Edeka im Schwabencenter einkaufen. Am Mittwoch feierten Anwohner, vor allem Senioren, den Verbleib des Supermarkts im Einkaufszentrum an der Friedberger Straße. Die Immobilienfirma Solidas als neue Eigentümerin der Mall hatte angekündigt, Edeka halten zu wollen. Edeka kündigt auf Schildern zudem an, bleiben zu wollen.

Edeka im Schwabencenter hat geöffnet und bleibt im Center. Bild: Silvio Wyszengrad

