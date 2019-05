20:00 Uhr

Ein Ständchen zum runden Schul-Geburtstag

Die Schule Centerville-Süd ging vor 20 Jahren in Betrieb – mit nur drei Klassen. Seitdem hat sich viel getan. Wo sich ihre amerikanischen Wurzeln noch heute zeigen.

Von Carolin Steinke

Mit 31 Klassen, insgesamt 530 Schülern und 60 Lehrern zählt die Schule Centerville-Süd im Westen der Stadt zu einer der größten Augsburger Grund- und Mittelschulen. Das ist bemerkenswert: Vor 20 Jahren fing die Schule ganz klein an – mit nur drei Klassen.

Die Gründung der Schule ist auf den Abzug der Amerikaner zurückzuführen. Nach ihrem Weggang entstand in Kriegshaber ein neues Stadtviertel mit einer multikulturellen Bevölkerung. Eine neue Schule war nötig. Mit fünf Lehrern und 72 Schülern in einer ersten und zwei fünften Klassen fing alles an.

Centerville-Schule bekam Erweiterungsbau

Das ist nun 20 Jahre her. Seitdem ist die Schule stetig gewachsen. Die Folge: In der bereits für zwölf Millionen Euro umgebauten ehemaligen amerikanischen „elementary school“ wurde es schon bald zu eng für die Jungen und Mädchen, weshalb im Jahr 2005 das Gebäude um einen Südtrakt erweitert wurde. Außerdem entstand ein großer Pausen- und Bewegungshof.

Doch nicht nur größenmäßig hat die Centerville-Schule Riesenfortschritte gemacht, sondern auch bezüglich ihrer pädagogischen Entwicklung. Für diese erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen. Seit 2003 gibt es an der Centerville-Schule gebundene Ganztagsklassen. Mit diesem Konzept war sie in Augsburg die erste ihrer Art. „Gebunden bedeutet, dass Unterricht auch am Nachmittag stattfindet und die Schüler wie auch am Vormittag rhythmisiert unterrichtet werden“, erklärt Schulleiter Christoph Dietsche.

Viele kreative Aktivitäten

Seit drei Jahren arbeitet der ausgebildete Mittelschullehrer nun als Rektor an der Centerville-Schule, zuvor hatte er neun Jahre lang das Amt des Konrektors inne. Wie auch schon seine Vorgängerin Carmen Jaud legt Dietsche großen Wert auf den kreativen Part des Schullebens.

So dürfen sich die Schüler der achten Klasse derzeit als Künstler ausprobieren und Teile der Aula selbst gestalten. Die Mädchen und Buben der dritten und vierten Klassen hingegen wurden zu kleinen Musikern und komponierten mit einer App selbst Musik.

Derartige Angebote stoßen bei den Schülern auf große Resonanz: „Die Kinder sind mit den modernen Medien sehr vertraut und lassen sich dementsprechend gut für solche Projekte begeistern“, berichtet Christoph Dietsche.

In Hauswirtschaft wird ein Centerville-Kuchen gebacken

Spaß am Musizieren haben auch die Schüler der Marching Band. Dieses Angebot ermöglicht es Mädchen und Buben aus je einer fünften und sechsten Klasse, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Musikbegeisterung der Schüler ist spürbar: „Wir üben drei Mal in der Woche. Ich spiele Saxofon und es macht so viel Spaß“, berichtet die zwölfjährige Tryphena aus der 6. Klasse. Bei der ganztägigen Jubiläumsfeier an diesem Donnerstag dürfen Eltern, Lehrer und Kooperationspartner das Können der Schüler bewundern. „Jede Klasse trägt etwas zur Veranstaltung bei“, erklärt Dietsche. So backen zum Beispiel die Hauswirtschaftsschüler einen Centerville-Kuchen und es gibt Workshops rund um das Thema Schule.

Ihre Schule – ein Ort, an dem sich die Kinder und Jugendlichen gerne aufhalten: „Der Umgang zwischen Lehrern und Schülern ist toll. Außerdem ist die Schule sehr sauber und gepflegt“, sagt die 15-jährige Schülersprecherin Larissa. „Die Lehrer bringen einem so viel bei, da macht Lernen Spaß“, fügt Mitschülerin Tryphena hinzu.

Marching Band entstand in den USA

Die Zwölfjährige freut sich schon auf den Festakt, bei dem sie gemeinsam mit den anderen Musikern der Marching Band vor einem großen Publikum auftreten und mit der Schulgemeinschaft feiern darf. Übrigens knüpft die Schule Centerville-Süd mit der Marching Band an ihre amerikanischen Wurzeln an. Die Bandform entstand in den USA nach dem Bürgerkrieg und war zunächst militärisch geprägt. In den 1960er-Jahren formierten sich die ersten modernen Ensembles. Im Gegensatz zu ihren Vorbildern marschieren die Augsburger Schüler allerdings nur dann während des Musizierens, wenn sie ein Stück besonders gut beherrschen.