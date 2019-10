Ein Toter nach Wohnungsbrand in Augsburg entdeckt

- zur Sache: tragisch; und gut, dass es keine weiteren Schäden u.v.a. keine weiteren Opfer gab !

- zur Berichterstattung: reißerisch in der Headline; ohne Tiefe; fehlender investigativer Journalismus !

Es gab mal Zeiten, da hinterfragten Journalisten solche Ereignisse. Warum sollte geräumt werden ? Hatte der alte Mann dort evtl. schon Jahrzehnte gelebt und ist Opfer des Augsburger Mietspiegeldisasters (ausgelöst durch die Mietenflucht aus dem Münchner Raum) und konnte mit seiner Rente die Miete nicht mehr tragen? Mangelte es an Unterstützung von Sozialverbänden/-Einrichtungen ? etc. etc. etc..

Ihr werdet (leider) immer mehr zur BILD - was unschön ist, wenn man mit "euch" aufgewachsen ist und 40 Jahre Vergleich hat.

Antworten Melden Permalink