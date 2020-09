vor 54 Min.

Einbrecher nimmt ein Blumengeschäft ins Visier

Ein Einbrecher hat versucht, gewaltsam in ein Blumengeschäft in Haunstetten einzudringen. Doch er schaffte es nicht.

Es blieb beim Versuch: Ein Einbrecher wollte am Mittwoch gegen 0.45 Uhr in einen Blumenladen in der Hopfenstraße gelangen. Nach Angaben der Polizei versuchte er, die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Laut Polizei können auch mehrere Täter hinter dem Einbruchsversuch stecken.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (ina)

