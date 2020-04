vor 57 Min.

Einbrecher stiehlt in Keller von Mehrfamilienhaus Hackfleisch und Pizza

Lust auf eine Pizza hatte offensichtlich ein Einbrecher in Augsburg, der ein Tiefkühlprodukt stahl.

Einkaufen ist auch in Corona-Zeiten besser als Stehlen, meint die Polizei. Ein Einbrecher hatte in Augsburg Hackfleisch und Pizza geklaut.

Die Polizei meldet einen „anscheinend nur unzureichend informierten oder einfach nur ignoranten Dieb, der die Corona-Beschränkungen offenbar falsch interpretiert“ hatte. Denn anstatt selbst einkaufen zu gehen, drang er in der Nacht zum Mittwoch in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Untersbergstraße ein und nahm aus einer Gefriertruhe eingefrorenes Hackfleisch sowie eine Tiefkühlpizza mit.

„Sollte jemand unverhofft zu einer Hackfleisch-Pizza eingeladen worden sein und somit Hinweise auf den möglichen Täter geben können, würde sich die Polizeiinspektion Augsburg Ost über einen Anruf unter Telefon 0821/323 2310 freuen“, teilt die Pressestelle der Polizei mit. (bau)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen