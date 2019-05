Einkaufen: Wie lässt sich die Annastraße beleben?

Plus Seit fast 10 Jahren steht das ehemalige Woolworth-Gebäude leer – mit allen negativen Folgen. Warum der Leerstand schmerzt und was Nachbarn und Händler fordern.

Für einige Augsburger ist es der Schandfleck der Annastraße: Seit rund zehn Jahren steht das ehemalige Woolworth-Gebäude im Zentrum der Einkaufsmeile leer. Eigentlich wollte das Modeunternehmen Peek & Cloppenburg dorthin wechseln. Nach einer jahrelangen Hängepartie erfolgte nun die Absage. Das Modehaus bleibt seinem Standort in der Viktoriapassage treu. Die Annastraße jedoch ist damit vorerst der Verlierer.

Die neueste Entwicklung überrascht Augsburgs Wirtschaftsreferentin Eva Weber nur bedingt. Der Fachpresse habe man in den letzten Monaten vermehrt entnehmen können, dass große Modefilialisten verstärkt hinter den Umsatzerwartungen zurückgeblieben sind. „Auch P&C gab bekannt, dass sie von dieser Entwicklung betroffen sind. Im Einzelhandel hat so etwas oftmals zur Folge, dass größere Investitionen, wie Standortverlagerungen und Flächenerweiterungen zurückgestellt oder gänzlich abgebrochen werden“, sagt sie. Insofern sei nicht völlig überraschend, dass das Unternehmen am etablierten Standort in Bahnhofsnähe bleibt. Weber wertet dies auch als ein positives Signal für die geplante Neuausrichtung der Viktoriapassage. „Damit wird die Bahnhofstraße als Verbindungsachse vom Hauptbahnhof in die Fußgängerzone gestärkt“, findet die Bürgermeisterin.

Annastraße wünscht sich einen Magneten

Auch Andreas Gärtner vom Handelsverband Bayern sieht in der Neugestaltung der Viktoriapassage den Grund für die Entscheidung des Düsseldorfer Bekleidungsunternehmens. „Außerdem ist mit dem Helio-Center ein nächstes Handelsstandbein am Bahnhof entstanden.“ Seiner Meinung nach trage dies alles zur Aufwertung des dortigen Standortes bei. Leidtragende der neuesten Entwicklung ist die Annastraße, wo die allein im Erdgeschoss 1400 Quadratmeter große Verkaufsfläche vorerst weiter leer bleibt. „Ein Besatz für diese Immobilie ist zwingend notwendig“, findet der Handelsexperte. Die leeren Schaufenster seien kein besonders schöner Anblick, außerdem wünsche man sich einen Einkaufsmagneten. Das sehen auch die Betreiber der umliegenden Geschäfte so.

„Generell tut uns allen in der Annastraße dieser prominente Leerstand weh“, meint Christoph Sieber vom alteingesessenen Familienbetrieb Juwelier Mayer. Jetzt hofft er, dass das Modeunternehmen P&C, dem das Gebäude gehört, die Immobilie frei gibt. „Damit dort endlich etwas passiert. Dann würde ich die neueste Entwicklung begrüßen.“ Diese Hoffnung hegt auch Hans-Peter Kahn vom gleichnamigen Feinkosthandel.

Warum steht das Gebäude so lange leer?

Nicht nur er findet es verwunderlich, dass dieses Geschäftshaus in zentraler Lage seit so vielen Jahren ungenutzt bleibt. „Viele unserer Kunden verstehen nicht, dass man bislang keine Zwischenlösung finden konnte. Es ist halt einfach ungut für die Innenstadt.“ Seit über 30 Jahren ist das Feinkost-Restaurant in der Fußgängerzone zu finden. Kahn ist mit der eigenen Lage neben dem Eingang zum Stadtmarkt zufrieden, mit der Gesamtsituation in der Annastraße nicht. „Es sind zwar einige Geschäfte dazu gekommen, dafür machen aber andere wieder zu. Es wäre schöner, wenn die Mietpreise hier etwas sinken würden und die Vielfalt an Geschäften größer wäre.“ In Fußgängerzonen anderer Städte – er nennt Regensburg als Beispiel – herrsche mehr Leben.

Nicht ganz so düster will Michael Berz, Inhaber von Siller&Laar am Fuggerplatz, das Bild der Annastraße und der Innenstadt malen: „Ich habe schon den Eindruck, dass sich Augsburg positiv entwickelt. Ein Beispiel ist die Steingasse.“ Er fügt aber auch an, dass es dringend an der Zeit wäre, den Leerstand im ehemaligen Woolworth-Gebäude zu beheben. „Peek & Cloppenburg wäre die Idealbesetzung, aber ich könnte mir hier auch andere wertige und frequenzstarke Geschäfte vorstellen“, sagt er und ist sich in diesem Punkt mit Franziska Behrenz, bei der IHK zuständig für Handel und Stadtentwicklung, einig.

Für sie sind an dieser exponierten Stelle verschiedene Lösungen vorstellbar: von einer innovativen Gastronomie bis hin zu modernen Handelskonzepten. Alles wäre besser als Stillstand sagen Behrenz und Berz. Dazu würde eine Neuansiedlung eines Geschäfts auch wieder eine Verbindung zwischen Ernst-Reuter-Platz und Annastraße schaffen. Momentan sei der direkte Durchgang zwar über den Stadtmarkt gut möglich, für auswärtige Besucher aber eher schwierig, so Berz. Und er fügt noch etwas an: Ein Kundenmagnet an eben dieser Stelle täte auch den Lagen im weiteren Verlauf der Annastraße Richtung Steingasse gut. Größere Leerstände wie im ehemaligen Attingerhaus würden sich dann womöglich auch schneller füllen lassen, ist Berz überzeugt.

Fußgängerzone kein Selbstläufer

In gleiches Horn stößt Marcus Vorwohlt, Vorstand der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt: Die Entscheidung von P&C pro Bahnhof- und contra Annastraße zeigt, dass die Entwicklung in der Fußgängerzone kein Selbstläufer ist. In der Annastraße sehen offensichtlich nicht alle Investoren das notwendige Potenzial und die damit verbundene Anziehungskraft.“ Wünschenswert sei es daher, dass die Stadt die Vermarktung der hinteren Annastraße inklusive der Steingasse neu überdenke.

Die Vertreter der Stadt sagen, sie seien am Ball. Im Fall der ehemaligen Woolworth-Flächen stünde man bereits im Austausch mit der P&C-Immobiliensparte, die die Fläche weiterentwickeln soll. Es werden bereits erste Ideen und Entwürfe diskutiert, heißt es. „Wir hoffen nun darauf, dass der Eigentümer möglichst zeitnah eine neue Planung erarbeitet, die zu einer zukunftsorientierten Entwicklung sowie nachhaltigen Attraktivierung und Belebung der Fußgängerzone beiträgt“, sagt Eva Weber.