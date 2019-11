vor 25 Min.

Einsatz gegen das Vergessen

Ernst Klein erhielt den Marion-Samuel-Preis. Er suchte die Spuren ermordeter und geflohener Juden

Von Stefanie Schoene

In feierlichem Rahmen verlieh Ingrid Seinsch den Marion-Samuel-Preis an den Unternehmer und Lokalhistoriker Ernst Klein aus Volkmarsen bei Kassel. Im Beisein der etwa 70 Gäste aus Politik und Gesellschaft, darunter auch Schüler und 27 FCA-Spieler des U-21-Kaders, überreichte Seinsch im Goldenen Saal die mit 15000 Euro dotierte Auszeichnung.

Klein spürte ab 1980 Familien der ermordeten und vertriebenen jüdischen Bürger seiner 7000-Einwohner-Kleinstadt auf. Er schaltete Zeitungsanzeigen in New York, Buenos Aires und Melbourne, baute Vertrauen und ein weltweites Netzwerk auf. Einfach war es nicht, sagt er. Er erhielt viel Gegenwind. Auch Kunden seines Fensterbaubetriebes sprangen ab.

1995 gründeten er und seine Frau den Verein „Rückblende – Gegen das Vergessen“. Mit Spenden werteten sie den jüdischen Friedhof des Ortes auf und legten 2013 in einem 800 Jahre alten Fachwerkhaus ein 500 Jahre altes Ritualbad frei. Das Haus wurde inzwischen erworben und zu einem Erinnerungsort mit Ausstellung umgebaut.

Oberbürgermeister Kurt Gribl fand klare Worte zu wachsendem Rechtsradikalismus und Antisemitismus. „Wir erleben erschreckende, demotivierende und frustrierende Entwicklungen in der Gesellschaft, auch in Augsburg.“ Der Marion-Samuel-Preis erhalte vor diesem Hintergrund bisher kaum vorstellbare Brisanz.

Ingrid Seinsch, deren Mann und Augsburger Ehrenbürger Walter nicht an der Feierlichkeit teilnehmen konnte, setzt auf die in den Straßen protestierende Jugend. Sie ermutigt sie, in der Öffentlichkeit und in den Familien Haltung gegen Rechts zu zeigen.

