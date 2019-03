vor 58 Min.

Endlich Spargelzeit! Aber wie umweltfreundlich ist das Gemüse?

Plus Die beliebten Stangen sind mittlerweile die bedeutendste Gemüseart in Bayern. Doch es gibt Probleme. Nicht nur die Beheizung der Felder steht in der Kritik.

Von Daniela Hungbaur

Saisonal und regional sollte Gemüse sein. Vor allem, wenn Verbraucher Klima und Natur schonen möchten. Vom frühen Spargel sollten sie dann aber die Finger lassen, sagt Marion Ruppaner vom Bund Naturschutz in Bayern: „Denn mit beheiztem Spargel wird die Saisonalität ad absurdum geführt.“ Die Saison für Spargel beginne eigentlich Mitte April und dauert bis Johanni, also bis zum 24. Juni. Werde Spargel in einem eher regnerischen, kühlen März angeboten, müssten Verbraucher davon ausgehen, dass er beheizt wurde.

Immer mehr Spargelanbau in Bayern - das schadet nicht nur der Umwelt Beheizte Felder sind nach Einschätzung von Ruppaner weder umwelt- noch klimagerecht. „Vielmehr werden mit einem Riesenaufwand Kunststoffrohre in den Boden verlegt und warmes Wasser, das oft mit einer Hackschnitzelanlage beheizt wird, zur Bewässerung eingesetzt.“ Das führe zu einer negativen Umweltbilanz ähnlich wie bei importiertem Spargel aus Überseeländern wie Peru. Beheizte Spargelfelder sieht auch Peter Sutor kritisch. Er ist Spargelexperte bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Auch er spricht von einem „erheblichen Eingriff in den Boden“, der die wertvollen Organismen dort empfindlich stört. „Vor allem ist Heizen nicht nötig.“ Es sind meist Großbetriebe – auch in der Region –, die zu diesem Mittel greifen. Verbraucher können kaum erkennen, ob der Spargel beheizt wurde, sagt Sutor. Am ehesten noch am Preis, da die Bauern deutlich gestiegene Produktionskosten haben: „Wenn das Kilo über 15 Euro kostet, ist es wahrscheinlich, dass er beheizt wurde.“ Der Weg in die Zukunft sind beheizte Felder für Sutor nicht. Doch die angebotene Spargelmenge ist mittlerweile so stark gestiegen, dass der Anbau nach Ansicht von Sutor gerade für viele kleine Bauern nicht mehr wirtschaftlich ist. Ausschlaggebend für den rasanten Anstieg ist seiner Meinung nach der Einsatz von Folien in Verbindung mit der Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften aus Osteuropa. War früher der Anbau nur auf leichten, sandigen Böden möglich, kann mithilfe von Folien Spargel auch auf etwas schwereren Böden prächtig gedeihen. Warum der Spargelanbau den Artenschutz bedroht Die Verwendung von Folien nahm in den vergangenen Jahren massiv zu: Deutschlandweit wurde im Zeitraum von 1994 bis 2007 der Einsatz von Schwarzfolien von 380 Hektar auf 12.570 Hektar erhöht. Die Spargelerzeugung ist nach Berechnungen des LfL von 20.000 Tonnen im Jahr 1994 auf 140.000 Tonnen in 2017 angestiegen. Und Anführer dieser rasanten Entwicklung sei Bayern: Die Anbaufläche ist laut LfL seit 1990 um 600 Prozent gewachsen. „Insgesamt wurde die Spargelproduktion in Bayern seit 1990 verzehnfacht.“ Sutor sagt: Aus einem Luxusgemüse wurde so ein saisonales „Frischwaren-Massenprodukt“, das in jedem Supermarkt und Discounter zu finden ist. Mit einem Umsatzvolumen von rund 60 Millionen Euro sei Spargel dank Folienanbau mittlerweile die bedeutendste Gemüseart in Bayern. Den stark gestiegene Folieneinsatz beim Spargelanbau sehen Naturschützer kritisch. Ihr Vorwurf: Vögel und Insekten finden auf den Flächen keine Nahrung. Bild: Armin Weigel, dpa Doch wie sehr stört der massive Folieneinsatz die Umwelt? Für Landwirtschaftsexpertin Marion Ruppaner vom Bund Naturschutz gibt es mehrere Probleme bei der „Monokultur Spargel“. Zum einen nennt sie die Erosion der Böden: Regenwasser kann oft nicht ausreichend zwischen den mit Folien abgedeckten pflanzenfreien Erdstreifen einsickern, sondern fließt auch bei geringer Hangneigung ungehindert ab. Es komme teils zu kräftigen Bodenabschwemmungen. Eine Gefahr, die durch die zunehmenden Starkregenfälle noch brisanter wird. Außerdem erklärt die Landwirtschaftsexpertin: „Auf diesen riesigen Flächen unter Folien wächst nichts mehr und findet kein Vogel, kein Schmetterling Nahrung.“ Wer die Artenvielfalt schützen möchte, kann ihrer Ansicht nach den extremen Einsatz von Folien nicht gutheißen. Was sie mindestens ebenso kritikwürdig findet, ist der große Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und Pilzmitteln, die nach der Ernte verwendet werden, um die sehr empfindliche Spargelpflanze zu schützen und den Boden rein zu halten. Auch das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat sei erlaubt. Was Landwirtschafts-Experten der Kritik entgegensetzen Spargelexperte Sutor fordert „einen realistischen Blick“ auf die Landwirtschaft: „In jeder Landwirtschaft herrscht das Darwin’sche Prinzip.“ Das bedeute, dort wo pflanzliche Nahrungsmittel erzeugt werden, können gleichzeitig nur begrenzt andere Pflanzen wachsen. Folglich würden in der landwirtschaftlichen Erzeugung die Nutzpflanzen gefördert und konkurrierende Organismen in „Schach“ gehalten. Das sollten Sie über Spargel wissen 1 / 5 Zurück Vorwärts Frische Das entscheidende Kriterium für guten Spargel ist die Frische, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. „Denn der Spargel verliert mit der Lagerung extrem an Geschmack.“ Erkennen können Verbraucher frischen Spargel am besten an einem Test: Frischer Spargel quietscht, wenn man die Stangen leicht aneinanderreibt. Auch sollte auf die Spargelenden geachtet werden: Sie sollten feucht sein.

Einkauf Krehl empfiehlt, Spargel aus der Region zu kaufen. Da man am verpackten Spargel schlechter die Frische prüfen kann, rät sie dazu, beim Erzeuger direkt, also in Hofläden, zu kaufen.

Grün oder weiß? Der grüne Spargel besitzt laut Krehl mehr sekundäre Pflanzenstoffe und ist damit etwas gesünder als der Bleichspargel.

Zubereitung Ernährungsexpertin Krehl weist darauf hin, dass Spargel auch roh ein Genuss ist – etwa als Spargelsalat. Beim Kochen gilt: Je weniger Wasser verwendet wird, desto weniger laugt er aus.

Gesund Eine Portion Spargel mit 500 Gramm deckt 80 Prozent des Tagesbedarfs an den Vitaminen C und E und fast die Hälfte des Folsäure- und Kaliumbedarfs. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung hin. Daneben enthält Spargel verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe und schwefelhaltige Sulfide - Stoffe, denen unter anderem eine antibakterielle und eine Krebs hemmende Wirkung zugeschrieben wird. Es ist ein ausgesprochen kalorienarmes, gut verträgliches Gemüse. Zum Vorwurf der Monokultur sagt Sutor: „Sie können nicht zu angemessenen Lohnkosten verschiedene landwirtschaftliche Kulturen gleichzeitig auf einem Feld fahren.“ Streng genommen seien nur Wiesen keine Monokulturen. Der Kritik an dem Einsatz von Spritzmitteln setzt er viele Tests entgegen, die gezeigt hätten, dass der Spargel frei von Rückständen sei. Auch hält Sutor das umstrittene Glyphosat nicht für das allerschlechteste Mittel im Einsatz gegen Unkraut, „solange dessen Schädlichkeit auf den menschlichen Organismus nicht zweifelsfrei nachgewiesen wird“. Im Spargelanbau spiele es aber praktisch keine Rolle. Hier habe die Folie auch ihr Gutes: Dort, wo sie auf den Spargeldämmen liegt, erübrige sich die Unkrautbekämpfung. „Außerdem wissen viele Bio-Käufer nicht: Auch Bio-Spargel wächst unter Folie.“ Beruhigen kann das LfL all diejenigen, die fürchten, dass mit einem frühen Beginn die Saison auch früher endet: Bis Johanni gebe es Spargel. Für viele ein Hochgenuss: Frischer Spargel. Das Gemüse schmeckt nicht nur wunderbar, es ist auch ausgesprochen gesund und kalorienarm. Bild: Dagmar Freifrau von Cramm, dpa

