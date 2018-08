vor 52 Min.

Er führt die Gögginger Bücherei in die Zukunft

Die Treppe in der Gögginger Stadtteilbücherei könnte einen neuen Teppich vertragen. Leiter Marius Müller ist jedoch froh, was sich bereits alles im Alten Gögginger Rathaus getan hat. Etliches steht noch an.

Leiter Marius Müller erzählt, was sich im Alten Rathaus tut. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Förderverein. Gerne würde der Bibliothekar einen begehbaren Bücherschrank im Kurhauspark installieren.

Von Helga Eberle

AZ: Herr Müller, fühlen Sie sich als Schlossherr hier im Alten Gögginger Rathaus, wo früher mal ein Fugger-Schlößchen stand?

Marius Müller: Das nicht. Aber man ist schon gern hier drin. Ich freue mich natürlich, dass ich als Leiter der Stadtteilbücherei Göggingen im Rathaus meine „Residenz“ habe – auch wenn’s bisher noch zu keinem eigenen Büro gereicht hat. Dabei bin ich inzwischen schon fast fünf Jahre da! Aber dank des Fördervereins Bücherfreunde Göggingen soll sich das ja hoffentlich bald ändern. Und es gefällt nicht nur mir hier. Auch die Leserinnen und Leser loben die Räume, ganz besonders die neue Optik im rechten Flügel im ersten Stockwerk. Es sei so etwas „Heimeliges“, was da rüberkommt. Übrigens haben wir nicht nur Besucherinnen und Besucher aus Göggingen. Auch Augsburger aus anderen Stadtteilen und Menschen aus dem Umland schätzen unseren Bestand.

AZ: Das Alte Rathaus steht unter Denkmalschutz. Kann sich da überhaupt viel ändern?

Müller: Wenn Sie sich umschauen, werden Sie entdecken, dass sich unheimlich viel verbessert hat. Alles ist innen hell und freundlich geworden: Alle Wände sind frisch gestrichen, mit ganz wenigen Ausnahmen sind alte schmutzige Teppiche entfernt und der alte Dielenboden freigelegt worden. Dank der Firma Klein, die die gesamte Sanitärausstattung gestiftet hat, ist aus dem alten Klo eine moderne Toilette geworden. Das alles haben die Bücherfreunde organisiert und bezahlt. In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei konnten wir auch neue Regale aufstellen. Diese Arbeiten tangieren den Denkmalschutz nicht.

AZ: Was steht noch aus oder wäre dringend renovierungsbedürftig?

Müller: Als nächstes soll die Treppe einen neuen Teppich bekommen, dem sieht man die vielen Jahrzehnte intensiver Nutzung deutlich an. Der ist schon sehr abgetreten und franst aus. Die Ausschreibung läuft schon. Und dann bekomme ich vielleicht mein kleines Büro im Parterre. Das ist allerdings etwas kompliziert, weil es dort noch keinen Anschluss fürs Internet gibt. Wir werden sehen, ob das dieses Jahr noch klappt.

AZ: Die Theke für Ausgabe und Rücknahme der Bücher hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Wird sich hier etwas tun?

Müller: Es gibt Pläne in der Schublade. Aber das ist eine größere Sache, da müssen wir für eine Woche die Stadtteilbücherei schließen. Da brauchen wir eine passende Gelegenheit dazu. Das ist nicht ganz einfach.

AZ: Woher haben die Bücherfreunde das Geld?

Müller: Das setzt sich zusammen aus dem zweimal im Jahr stattfindenden Bücherflohmarkt und den Mitgliedsbeiträgen. Diese sind sehr moderat im Jahr nur 24 Euro. Gerne hätte der Verein noch ein paar helfende Hände zusätzlich, damit nicht die ganze Arbeit an wenigen hängen bleibt. Vor allem das Vorsortieren und Einsortieren der Flohmarktbücher ist sehr arbeitsintensiv. Viel ist auch in Eigenleistung gemacht worden, etwa das Streichen der Wände. Bei der Italienischen Nacht der Arbeitsgemeinschaft Wir in Göggingen werden von Vereinsmitgliedern der Bücherfreunde Waffeln und Kaffee angeboten – auch diese Spenden helfen. Eine besondere Idee hatte das Ehepaar Eberle, um dem Verein zu helfen. Zum Denkmalstag am Sonntag 9. September, an dem gleichzeitig das Gögginger Stadtteilfest stattfindet, wird es gegen eine Spende einen Göggingen-Kalender für 2019 geben. Für jeden Monat hat Martin Eberle ein Foto aus den 1960er- oder 1970er-Jahren zur Verfügung gestellt, Helga Eberle hat ein aktuelles Foto dazu aufgenommen.

Gibt es neben der Renovierung noch weitere Ideen oder Hilfen durch den Verein der Bücherfreunde?

Müller: Ja, zum Beispiel einen Zuschuss für Lesungen, welche die Stadtteilbücherei organisiert. Und eine weitere Idee steht auch noch im Raum: Einen offenen Bücherschrank für die Gögginger Bevölkerung, der vom Verein bestückt und betreut wird. Dazu gibt es schon seit Jahren Vorschläge und Konzepte, aber bisher scheiterte die Idee entweder am Standort oder den Finanzen. Gern würden die Bücherfreunde beim geplanten Biergarten neben der Alten Post vorne am Fußweg, wo einmal der Briefmarken-Automat stand, einen Bücherschrank aufstellen. Viele Gespräche sind schon gelaufen, die Planungen weit fortgeschritten. Ein anderer früherer Vorschlag der Bücherfreunde ist inzwischen auch auf einem guten Weg: Ein Pavillon aus dem Seyssel’schen Park soll restauriert und somit gerettet werden. Er könnte als begehbarer Bücherschrank seinen Platz im Kurhauspark finden.

AZ: Wer ist Ansprechpartner für Interessierte?

Müller: Das ist die Stadtteilbücherei Göggingen, der gemeinnützige Verein hat ja kein eigenes Büro. Wir haben auch die Anmeldeformulare für neue Mitglieder und geben gerne Auskunft zu Fragen.

Öffnungszeiten: Die Stadtteilbücherei Göggingen in der Von-Cobres-Straße 1 ist Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und Mittwoch von 10 bis 13 Uhr geöffnet. In den Räumen des ehemaligen Rathauses stehen den Lesern rund 21000 Medien zur Verfügung.

