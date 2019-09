vor 18 Min.

Er prägte das Handwerk in der Region

Manfred Rudel wird heute 80 Jahre alt

Für das schwäbische Handwerk war Manfred Rudel eine Institution. 19 Jahre lang war er in der Führungsriege der Handwerkskammer für Schwaben (Hwk), 13 Jahre als Präsident. Bei seiner Verabschiedung 2009 wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Der Maler- und Lackierermeister aus Königsbrunn führte das eigene Unternehmen, das er vom Vater übernommen hatte, er hat sich bereits früh ehrenamtlich engagiert. Rudel war in den Gremien des Handwerks aktiv und von 1989 bis 2009 an führender Stelle für das schwäbische Handwerk tätig.

1996 übernahm er das Präsidentenamt. In seiner Amtszeit trieb er den Prozess von der Behörde zum modernen Dienstleister für das Handwerk maßgeblich voran, heißt es von der Hwk. In seine Ägide fiel der Umzug der Hwk an die Siebentischstraße und der Bau von Akademie und Service-Zentrum. Rudel erhielt neben dem Bundesverdienstkreuz auch das Handwerkszeichen in Gold auf Bundes- und Landesebene. Rudel war in Gremien wie dem Hochschulrat tätig, ebenso gehörte er dem Bayerischen Senat an.

Besonders engagiert war Manfred Rudel im Pferdesport und in der Zucht. Seine Leidenschaft für Pferde hat ihn bis heute nicht losgelassen. So wohnt er mitten in seinem Pferdehof in Königsbrunn. Rudel sagt: „Ohne meine Pferde und die Atmosphäre kann ich nicht sein. Diese Aktivität ist für mich das beste Mittel, um die Wehwehchen des Älterwerdens zu meistern.“ Dem schwäbischen Handwerk ist Manfred Rudel nach wie vor eng verbunden. Kontakt zu „seinem“ Handwerk hat er natürlich über Sohn Bernhard, der das Malergeschäft übernommen hat. (AZ)

