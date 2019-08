vor 39 Min.

Es sind noch viele Lehrstellen frei

Arbeitsagentur hilft bei der Suche

Wer bislang noch keinen Ausbildungsplatz hat, muss nicht in Panik verfallen. Noch hat die Agentur für Arbeit Augsburg eine „bunte Auswahl an freien Stellen“, so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Die Berufsberatung im Haus könne in diesen Fällen weiterhelfen. An die Betriebe appelliert Koller-Knedlik, auch Bewerbern mit weniger guten Noten eine Chance zu geben: „Oft zeigen Jugendliche, die auf den ersten Blick nicht der Traumkandidat für die Lehrstelle sind, im Praktikum oder in der Lehre ihr Potenzial.“ Für Arbeitgeber ist der Arbeitgeberservice der Agentur der richtige Ansprechpartner auf der Suche nach dem passenden Azubi. Hier gibt es auch Informationen zu verschiedenen Eingliederungshilfen. In vier Wochen fällt der Startschuss für das neue Ausbildungsjahr.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2018 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Augsburg 3600 Bewerber auf die Stellenangebote. Das waren 5,3 Prozent oder 200 Jugendliche weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 4639 Meldungen für Berufsausbildungsstellen. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent (Plus 139). Ende Juli waren noch 1152 Bewerber unversorgt und 1808 Ausbildungsstellen unbesetzt. Aktuell entfallen rechnerisch auf 100 noch suchende Bewerber 157 freie Lehrstellen. Vor zehn Jahren betrug dieses Verhältnis noch 100 Bewerber zu 83 Ausbildungsplätzen.Die Tendenz zum Bewerbermarkt hält demnach weiter an. (AZ)

Themen Folgen