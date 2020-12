vor 37 Min.

Falsche Polizisten rufen bei Senioren in Göggingen an

Immer wieder rufen Kriminelle gezielt bei Senioren an und geben sich als Polizisten aus.

Schon wieder haben sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben.

Am Montag riefen die falschen Beamten bei einem Senior und einer Seniorin in Göggingen an. Doch bevor es zu einer Geldforderung kam, wurde das Gespräch beendet. Die Senioren informierten die echte Polizei.

Vergangene Woche erst waren drei Männer aus Augsburg und ein Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg festgenommen worden. Die Männer werden verdächtigt, zu einer Art Abholer-Bande zu gehören, die das durch Telefonbetrug ergaunerte Geld einsammelt. (ina)

Lesen Sie dazu:

Falsche Polizisten bringen Senioren um Geld: Vier Männer festgenommen

Themen folgen