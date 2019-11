17:15 Uhr

Familie und Freunde bangen um vermissten Augsburger (22)

Freunde des Vermissten haben in der Stadt Plakate aufgehängt.

Seit knapp einer Woche ist Eugen Gosmann verschwunden. Er befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Seine Mutter gibt die Hoffnung nicht auf.

Von Ina Marks

Seit nun knapp einer Woche wird der 22 Jahre alte Eugen Gosmann vermisst. Als der junge Augsburger verschwand, habe er sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Seine Familie und seine Freunde sind in großer Sorge.

„Ich fühle, dass mein Kind lebt und wieder nach Hause kommt“, schreibt die 43 Jahre alte Mutter unserer Redaktion. Sie hat große Angst um ihn, sucht selbst nach dem Sohn. Bei einem Taxiservice sei sie etwa gewesen und habe gefragt, ob Eugen am Tag seines Verschwindens, nämlich vergangenen Donnerstag, ein Taxi gerufen habe – aber Fehlanzeige. Es war abends um 20 Uhr, als der junge Mann die Wohnung seiner Eltern in Oberhausen verlassen hatte. Zu Fuß sei er nach Angaben der Polizei weggegangen – in unbekannte Richtung. Bislang hat ihn die Polizei nicht gefunden.

Wie die Polizei in Augsburg nach Vermissten sucht

Eine Suche nach einem Vermissten sei individuell verschieden, erklärt Polizeisprecherin Silke Abt. Natürlich sei die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei immer ein Teil davon. Wie auch das Untersuchen sogenannter möglicher Hinwendungsorte. Dazu zählen Freunde und Bekannte, bei denen sich ein Vermisster aufhalten könnte. Auch würden bei einer Suche beliebte Plätze desjenigen unter die Lupe genommen. Hat der Gesuchte sein Handy bei sich, könnte dies laut Abt auch eine Möglichkeit sein, ihn zu finden. Doch wie Eugen Gosmans Mutter auf Nachfrage erzählt, konnte das Handy des Sohnes nicht geortet werden.

Der Vermisste. Bild: Polizei

Freunde des Vermissten haben inzwischen selbstgedruckte Flyer in Augsburgs Innenstadt aufgehängt. Darauf ist nicht nur ein Bild des 22-Jährigen zu sehen, sondern auch seine Personenbeschreibung zu lesen. Man erhofft sich Hinweise auf den Verbleib des verschwundenen Freundes. Unvorstellbar, welche Ängste die Familie des jungen Mannes seit Tagen ausstehen muss. Der zehnjährige Bruder des Vermissten habe ihm eine Nachricht über das Smartphone geschrieben, berichtet die Mutter.

Kleiner Bruder bittet ihn, wieder nach Hause zu kommen

Darin bittet er seinen großen Bruder, zurückzukommen. „Ich mache alles für Dich Bruder, was du willst, aber bitte komm nach Hause, Bruder ich vermisse dich ... Ich liebe dich, Mama liebt dich auch.“ Eugen sei viel für seinen kleinen Bruder da, sagt die Mutter. „Er hat ihn oft versorgt, ihm sehr gute Kleidung, Spiele und Schuhe gekauft.“ Die 43-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf, ihren älteren Sohn bald wieder in die Arme schließen zu dürfen.

Vermisster in Augsburg wird so beschrieben

Eugen Gosmann ist zirka 1,80 Meter groß, schlank, hat rotblonde Haare (seitlich kurz, Deckhaar länger) und Tattoos an beiden Armen. Zuletzt war er bekleidet mit einer blauen Jeanshose, schwarzem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, schwarzer Jacke, evtl. Basecap mit Aufschrift „LA“. Die Augsburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 oder bei jeder anderen Dienststelle.

