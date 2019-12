Familienvater sucht Haus in Augsburg "Wer zu spät ist, hat keine Chance"

Plus Ein Mann träumt vom Reihenhaus für sich, seine Frau und die Töchter. Doch die Hoffnung schwindet. Mit der Zeit belastet die Situation die Familie immer mehr.

Die Wohnungssuche in Augsburg ist schwierig geworden – das spüren inzwischen fast alle Suchenden. Wir haben einen Familienvater getroffen, der sich gerne etwas Eigenes kaufen würde. Hier schildert er seine Erfahrungen.

Meine Frau, unsere zwei Töchter und ich wohnen in einer gemieteten Drei-Zimmer-Wohnung. Die Mädels teilen sich ein Kinderzimmer, kommen jetzt aber in ein Alter, in dem jede ihr eigenes Reich haben möchte. Darum suchen wir seit 2013 etwas zum Kaufen. Ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte wären für uns schon damals nicht bezahlbar gewesen, darum haben wir uns von Anfang an nach einem Reihenmittelhaus umgeschaut. Das hat auch noch eine akzeptable Größe, wenn die Kinder mal weg sind.

Aber es ist nicht einfach, etwas zu finden. Wir sind in alle Richtungen aktiv: Online-Plattformen, die Zeitung, und die Verwandtschaft hält die Ohren offen. Einmal hätte es ein Objekt gegeben. 2014 wurde etwas für 260.000 Euro angeboten, man hätte nochmal 50.000 Euro reinstecken müssen. Aber meine Frau war damals wegen der Kinder zu Hause und hat kein Geld verdient. Und mit meinem Gehalt alleine hätte uns die Bank den Kredit nicht gegeben.

Haussuche: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"

Wir haben die Suche dann erst mal eingestellt, bis ich kurz darauf den Arbeitgeber gewechselt habe und mehr Geld reingekommen ist. Auch meine Frau hat wieder angefangen, zu arbeiten, aber die Preissteigerung bei den Immobilien hat das aufgefressen. Wir schauen die Zeitung durch, ich habe im Internet zwei Suchanfragen angelegt. Inzwischen schaue ich zweimal am Tag meine Mails an: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn man zu spät ist, gibt es nicht mal mehr die Chance auf einen Besichtigungstermin. Es gab auch schon Fälle, wo ein Termin ausgemacht war und der Makler angerufen hat mit der Botschaft, dass das Haus inzwischen weg ist.

Wir haben auch schon des Öfteren Häuser angeschaut, die Ende der 60er Jahre gebaut wurden und für über 400.000 Euro angeboten wurden. Da wurde dann 45 Jahre nichts gemacht. Man würde eine Hülle kaufen und müsste den Rest komplett neu machen.

Wir haben das Glück, in der Mietwohnung günstig zu wohnen. Darum haben wir nicht den Riesendruck, aber das alles belastet einen und die Beziehung. Es gibt selten ein Objekt, das beiden gefällt. Und dann hat man natürlich immer Diskussionen über das eine leidige Thema. Inzwischen ist die Schwelle der Finanzierbarkeit für uns eigentlich überschritten. Aber wenn man etwas kaufen will, dann ist man fast gezwungen, es jetzt zu machen. Die Preise gehen wohl nicht runter.

Das Thema belastet die Familie und die Beziehung

Und eine Mietwohnung mit vier Zimmern wäre ja auch teuer. Die relativ kleine Wohnung wirkt sich auch auf die Kinder aus. Es gibt halt ab und zu die Streitereien, wem das Zimmer eigentlich gehört. Günstiger Wohnraum für Familien ist in Augsburg und der unmittelbaren Umgebung sehr begrenzt. Und aufs flache Land rauszuziehen bringt auch seine Probleme mit sich. Was man bei der Immobilie spart, kommt an Mobilitätskosten dazu.

Im Freundeskreis und der Familie war es früher irgendwie so, dass der Vater vollerwerbstätig war, die Mutter etwas in Teilzeit gearbeitet hat und irgendwie ging es dann schon mit der Immobilie. Heute ist das unmöglich. Wir sind ja noch in der guten Situation, dass ich einen guten und sicheren Job habe, aber es gibt auch andere. Wir sind immer noch am Schauen. Meine Frau hat sich ein Netzwerk über den Kindergarten aufgebaut, wo alle anderen die Ohren offenhalten. Die Hoffnung, etwas über „reguläre“ Wege wie die Online-Plattformen zu finden, haben wir fast aufgegeben.

Das erzählen weitere Wohnungssuchende über die Situation in Augsburg

Markus:

Petra:

Malina:

Vanessa:

Alle Artikel rund um unsere Themenwoche "Wohnen in Augsburg" finden Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.