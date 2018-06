vor 32 Min.

Fans fiebern vielerorts beim Public Viewing mit Deutschland

Quer über die Stadt verteilt, sahen Fans am Samstagabend das zweite WM-Spiel der deutschen Mannschaft. Wir haben Bilder und Eindrücke aus Augsburg gesammelt.

Von Tim Frehler

Trotz unsicheren Wetters verfolgten die Augsburger Fans der deutschen Nationalmannschaft das zweite Gruppenspiel unter freiem Himmel. Bis kurz vor Schluss mussten sie auf die Erlösung warten. Gespannt erwarteten die Gäste von Bob’s Bar den Anpfiff zur Partie Deutschland gegen Schweden. Rund 500 Gäste waren nach Angaben des Gastronomischen Leiters Maximilian Reß auf den Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof gekommen. Unter den Fans waren die Meinungen vor Spielbeginn gespalten: „Wegen der Leistung im Mexiko-Spiel habe ich Angst, dass wir es nicht schaffen“, erklärt Bastian Groß. Sein Freund Julian Göddert gibt sich entspannter. „Wir haben Neuer im Tor, da kann nichts passieren“, sagt er.

Doch auch Manuel Neuer konnte das Führungstor der Schweden in der 32. Minute nicht verhindern. Bei den Fans auf dem Helmut-Haller-Platz löste die schwedische Führung eine Trotzreaktion aus: Mit Fangesängen versuchten sie, die Stimmung anzuheizen. Wohl auch weil viele von ihnen eine mögliche Siegesfeier auf den Augsburger Sommernächten fortsetzen wollten. So ging es beispielsweise Franz, Matthias, Svenja, Roman und Michael. Sie waren aus Herbertshofen angereist, um das Spiel der Nationalmannschaft zu verfolgen und den Abend anschließend auf den Sommernächten ausklingen zu lassen.

31 Bilder Augsburger strömen zu Public Viewing und Sommernächten Bild: Klaus Rainer Krieger

Kurz nach Wiederanpfiff gab Marco Reus ihnen die Hoffnung auf einen stimmungsvollen Abend zurück. Anschließend folgte banges Warten. Den Fans in Oberhausen blieb nichts anderes übrig, als mit den vergebenen Chancen der deutschen Spieler zu hadern. Erst in der 95. Minute erlöste Toni Kroos die deutschen Fans. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige der Zuschauer vor der Public Viewing Bühne die Hoffnung bereits aufgegeben. So ging es unter anderem Julia Wagner und Corinna Oelwein. „Ich habe nicht mehr dran geglaubt“, sagt Julia Wagner. Die deutsche Mannschaft hätte das ganze Spiel über kein Glück gehabt, erklärt sie. Der späte Sieg könne das Team nun beflügeln, denkt Corinna Oelwein. Sie beklagt jedoch, die Stimmung sei bei dieser Weltmeisterschaft nicht so ausgelassen wie 2014. „Man sieht weniger Autocorsos und Deutschlandfahnen“, erklärt die 26-Jährige.

Public Viewing bei der Feuerwehr Pfersee mit den Bayern-1-Kommentatoren Uwe Erdelt und Karl-Heinz Kas. Bild: Klaus Rainer Krieger

Für die Pferseer Feuerwehr war das zweite deutsche Gruppenspiel von besonderer Bedeutung. Sie hatten im Vorfeld ein Gewinnspiel des Bayerischen Rundfunks gewonnen. Der Preis: Zwei Radiokommentatoren des Senders reisten an, um das Spiel live für die Helfer der Feuerwehr und ihre Freunde zu kommentieren. Rund 140 Gäste der Pferseer Feuerwehr und ihre Freunde fanden sich daher schon am frühen Abend in der Fahrzeughalle in der Gollwitzerstraße ein.

