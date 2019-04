vor 19 Min.

Fasten für die Umwelt

Freitags für mehr Klimaschutz zu demonstrieren ist das eine – doch wie kann man handeln? Schülerinnen, die an den Streiks teilgenommen hatten, und die Schulleitungen der Maria-Stern-Schulen (Realschule und Gymnasium) einigten sich auf „Klimafasten“. Fünf Wochen der Fastenzeit standen unter je einem Motto. Gefastet wurde unter unterschiedlichen Gesichtspunkten: mein Energiehaushalt, achtsam essen, fairer Konsum, anders unterwegs sein (Mobilität) und plastikfreies Leben waren die Schlagworte. Die Veggie-Wochen kamen gut an und auch das Thema Umweltschule war gefragt, so Lehrerin Simone Schildknecht-Müller. Und das Fasten wirkte sich bis auf die Familien aus – plötzlich verschwanden zum Beispiel Plastikflaschen aus dem Haushalt.

Um die Gedanken noch weiter zu tragen, gab es auch einen Abend für die Eltern, an dem unter anderem Alternativen zum klassischen Waschmittel oder den tabs für die Spülmaschine vorgestellt und hergestellt wurden.

In den Fastenwochen war auch die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision2050 – Unser Klima Meine Energie. Deine Zukunft.“ zu Gast. In Augsburg sahen mehr als 2700 Schüler die Multivisionsschau, die vor Ort von Stadtsparkasse, Stadt, Schubert Bio & Vollwert Bäckerei sowie der Europa Möbel Umweltstiftung unterstützt worden war. Die Fastenwochen wirkten auch nach außen: An der Schulmauer hingen Plakate mit dem Wochenmotto. (AZ)

