12:30 Uhr

Fastenzeit und Ramadan: Wer wann und warum fastet

Fastenbrechen und mehr: Mit einer ungewöhnlichen Aktion nehmen Christen, Muslime und Juden in Augsburg anlässlich des Ramadan ihre Fastenrituale unter die Lupe.

Von Stefanie Schoene

Am Anfang des muslimischen Fastenmonats stellten Islamforum, Moritzkirche, israelitische Kultusgemeinde und Stadt Motivationen, theologische Begründungen und die Geschichte ihrer Fastenkultur vor. Ort dieser ungewöhnlichen, öffentlichen Begegnung war der Moritzplatz. Mitten im Feierabendgetümmel von Fußgängern, Straßenbahn und Bussen trafen sich etwa 40 Zuschauer und Spontaninteressierte, um den Kurzvorträgen von Pfarrer Helmut Haug (Moritzkirche), Haluk Kilman (Eschenhof- und Lechhauser Moschee), Evgenia Schulman (Israelitische Kultusgemeinde) und der Heilpraktikerin Michaela Schimanek zu zuhören. Genau um 20.45 Uhr wurde mit einem Gebetsruf und getrockneten Datteln das Iftar, das muslimische Fastenbrechen, begangen. Die ausgeschenkte Linsensuppe hatte die Lechhauser Moschee in der Linken Brandstraße gespendet, die wie die Eschenhofmoschee zum Verband Islamischer Kulturzentren gehört.

Warum fasten die Christen?

In diesem Jahr folgen die Phasen religiösen Verzichts dicht auf dicht. Kaum ging mit Ostern das 40-tägige christliche Fasten zu Ende, begann nach dem islamischen Mondkalender am Sonntagabend der Ramadan. 30 Tage lang nehmen viele Augsburger Muslime und Musliminnen zwischen Sonnenauf- und untergang weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich. Für die christliche Fastentradition vor Weihnachten und Ostern standen neben dem Alten Testament auch die Überlieferungen des Neuen Testaments Pate, so Haug. So ging Jesus, nachdem er mit etwa 30 Jahren erstmals in der Öffentlichkeit erschienen war, in die Wüste, um dort 40 Tage zu fasten.

Im Judentum wird einen Tag lang gefastet

Das Judentum, so erklärte Evgenia Schulman, akzeptiert strenges Fasten nur für höchstens 24 Stunden. Das gilt für den Versöhnungstag Jom Kippur und für den Trauertag Tischa beAV. Juden, die sich an die Traditionen halten, verzichten 24 Stunden umfassend: auf Essen, Trinken Autofahren, Sex, Baden, Schminken, Schmuck. Nichts soll die Konzentration auf den Glauben stören, erläutert Schulman. Der Trauertag Tischa beAV erinnert an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Neben diesen beiden Anlässen gibt es vier weitere, zu denen jedoch lediglich tagsüber Verzicht geübt wird.

Was steckt hinter dem Ramadan?

In der muslimischen Tradition, so Haluk Kilman, erinnert das

Für Millionen Muslime weltweit hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Gläubige verzichten im Ramadan von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Abends kommen sie zum gemeinsamen Fastenbrechen zusammen. Video: dpa

in dem Muhammad die ersten Offenbarungen des Koran erhielt. Der Verzicht gilt als eine Art Gottesdienst, der nur zwischen Gott und dem Fastenden verrichtet wird. Innerhalb der 30 Tage, in denen gläubige Muslime zwischen Morgengrauen und Sonnenuntergang streng fasten, trainieren sie Selbstkontrolle. „Die ‚Triebseele’ hat der Überlieferung zufolge die Kraft von 72 Teufeln, der Mensch diszipliniert sie und sich selbst“, erklärt Kilman. Nicht nur Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr sind für streng Fastende tagsüber tabu. Auch unnützes Gerede, unerlaubte Blicke und Taten, die Mitmenschen verletzen könnten, sollten vermieden werden. Auch dass abends bevorzugt in großen Gruppen gemeinsam gebetet und das Fasten gebrochen werde, ist laut Kilman einer Überlieferung geschuldet: „In der Tradition heißt es, der gemeinsame Gottesdienst sei 28 Mal mehr wert als ein einzeln abgehaltener.“

Von den muslimischen Organisationen waren neben Kilman auch Mumin Salihovic für das bosnische Islamische Forum, Serkan Sarikaya (Ditib-Moschee Haunstetten) und Zafer Keles (Dachverband Türkischer Vereine) anwesend. Auch Muslime, die nicht fasten, hatten sich dem Iftar-Ritual angeschlossen. Unter ihnen der Vorsitzende des Integrationsbeirats, Husain Mahmoud. Er sei Muslim, sagt er, faste jedoch nicht. Seine Stellvertreterin, Didem Lacin-Karabulut, begrüßte das Veranstaltungsformat. Für sie persönlich aber habe das Fasten wie auch Religion keine Bedeutung. Sowohl die bosnische als auch die beiden anderen Ditib- und die Milli-Görüs-Moschee in der Pilgerhausstraße bieten in diesem Jahr jeden Abend ein öffentliches, mit Spenden finanziertes Fastenbrechen an. Auch Flüchtlinge nutzen inzwischen das Angebot.