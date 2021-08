Moritz Lutzenberger ist Weltmeister mit der U18

Abwehrspieler Moritz Lutzenberger zeigt mit dem deutschen Team in Österreich eine überzeugende Leistung und gewinnt den WM-Titel. Im Verein spielt er für den TV Augsburg.

Im österreichischen Grieskirchen fand die U18-Weltmeisterschaft im Faustball statt. Moritz Lutzenberger vom TV Augsburg gewann dabei mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel im Feldfaustball. In mehreren Lehrgängen hatte sich der Abwehrspieler des TVA für die deutsche Auswahl qualifiziert. In der Vorrunde siegte Deutschland jeweils klar mit 3:0-Sätzen gegen die Schweiz und Brasilien. Im Vorrundenspiel gegen den Gastgeber Österreich lag die deutsche Mannschaft bereits mit 0:2-Sätzen im Rückstand, ehe sie mit einer Energieleistung drei Sätze in Folge und damit das Spiel mit 3:2-Sätzen gewann.

Knapper Sieg im Finale gegen die Gastgeber aus Österreich

Im Halbfinale war erneut die Schweiz der Gegner. Lutzenberger und sein Team taten sich dabei im Gegensatz zur Vorrunde schwerer, mussten einen Satzverlust hinnehmen, konnten das Halbfinale aber dennoch sicher mit 3:1 für sich entscheiden. Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Krimis mit Österreich. Die Deutschen gewannen die ersten beiden Sätze, Österreich die beiden folgenden Sätze. Im entscheidenden Satz setzte sich Deutschland schließlich knapp mit 11:9-Punkten durch und gewann verdient den WM-Titel. Weitere Teilnehmer der WM waren Chile, Italien und Dänemark. (AZ)