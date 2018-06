vor 32 Min.

Feuerwehr rückt zu zwei Bränden aus - 90 Bewohner evakuiert

Die Feuerwehr musste sich in der Nacht gleich um zwei Brände in Augsburg kümmern.

In Augsburg sind in der Nacht auf Freitag zwei Brände ausgebrochen. In der Josef-Priller-Straße haben Einsatzkräfte 90 Bewohner evakuiert.

Einer der beiden Brände in der Nacht auf Freitag war gegen 1 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Priller-Straße im Universitätsviertel ausgebrochen. Durch den Schwelbrand in einem Kellerabteil zog Rauch in das Treppenhaus.

90 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, während die Feuerwehr Hochleistungslüfter einsetzte. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Auch im Birnbaumweg gab es einen Brand

Der zweite Brand brach in einem Garagenanbau im Birnbaumweg im Stadtteil Hammerschiede aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Der 91-jährige Bewohner des Hauses wurde in Sicherheit gebracht. Der Sachschaden liegt wohl bei rund 5000 Euro. (AZ)

