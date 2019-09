vor 57 Min.

Finanzen: Neue Projekte auf dem Prüfstand

Es gibt Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Das Bildungszentrum für Umwelt kann trotzdem kommen

Angesichts der sich abzeichnenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer stellt die Stadt momentan diverse neue Projekte auf den Prüfstand. Zuletzt war auch das geplante Umweltbildungszentrum neben dem Botanischen Garten davon betroffen. Wie Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) im Umweltausschuss berichtete, hatte Finanzreferentin Eva Weber (CSU) ihm Mitte August mitgeteilt, dass vorläufig kein Geld freigegeben werde. Am Montag seien die ersten 1,9 Millionen Euro dann doch freigegeben worden.

Prinzipiell habe er Verständnis, wenn angesichts sich abzeichnender Probleme im Haushalt alle geplanten Neubauten nochmal auf den Prüfstand kämen, so Erben. „Aber wir sind mit unserem Projekt schon sehr weit, viele andere Projekte sind noch nicht so weit fortgeschritten. Ende des Jahres sollen vorbereitende Arbeiten stattfinden, kommendes Jahr starten die eigentlichen Bauarbeiten.“ Insgesamt wird der Neubau 6,6 Millionen Euro kosten. Im Umweltbildungszentrum soll künftig unter anderem die Umweltstation ihr Quartier beziehen. Im vergangenen Jahr gab es seitens der Umweltstation um die 500 Veranstaltungen, von Kindergeburtstagen bis hin zu schulischen Veranstaltungen. Dort soll Teilnehmern Wissen zu Umwelt und Handlungsmöglichkeiten, um diese zu schützen, nahegebracht werden.

Das Bienenvolksbegehren und auch die Fridays-for-Future-Bewegung zeigten, dass das Interesse in der Gesellschaft an Umweltthemen gestiegen sei, so Nicolas Liebig von der Umweltstation. (skro)

