Gartenhäuschen absichtlich in Brand gesetzt?

Bei einem Feuer in der Firnhaberau schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zum Vollbrand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage Lech-Nord in die Albrecht-Dürer-Straße gerufen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und schließt nach aktuellem Kenntnisstand eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Kripo Augsburg bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (nist)