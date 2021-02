vor 21 Min.

Flammen greifen auf Haus über: Feuerwehren rücken nach Inningen aus

Drei Freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr waren in Inningen im Einsatz. Dort war ein Schuppen in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über.

Zu einem Brand in Inningen wurden die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr am Freitagnachmittag gerufen. Sie verhinderten Schlimmeres.

Es war am Freitag gegen 15 Uhr, als in einem Schuppen eines Hauses in der sogenannten Fuchsbausiedlung im Augsburger Stadtteil Inningen Feuer ausbrach. Wie die Polizei berichtet, waren die Anwohner zu dem Zeitpunkt beim Spazieren. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie das Feuer. In dem Anbau war offenbar Brennholz gelagert. Problematisch war, dass der Schuppen direkt an das Haus, das eine Holzfassade hat, angrenzt. Die Flammen waren bereits auf das Holzhaus übergegangen.

Feuerwehreinsatz in Inningen: Flammen greifen auf Holzhaus

Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Haunstetten, Inningen und Bergheim rückten mit 16 Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte mussten nach Augenzeugenschilderung das Dach zum Teil abdecken, um an Glutnester zu gelangen. Bis das Feuer gelöscht war, dauerte es rund eineinhalb Stunden.

12 Bilder Bilder vom Großeinsatz der Feuerwehren in Inningen Bild: Christoph Bruder

Ein Großraumrettungswagen war im Einsatz, damit sich die Bewohner darin aufhalten konnten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das kalte Wetter machte den Einsatzkräften zu schaffen. Wie Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel erklärt, müsse bei Minustemperaturen durchgängig das Wasser laufen, damit die Schläuche nicht einfrieren. Ein Augenzeuge schildert, dass der Besitzer einer Gaststätte in der Nachbarschaft Kuchen und Heißgetränke zur Verfügung stellte. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (ina)