Fließt ohne Kurt Gribl weniger Geld aus München?

In der Amtszeit des OB bekam Augsburg viele "Geschenke". Seit seinem angekündigten Abschied wird spekuliert, ob diese Zeiten nun vorbei sein. Ist das realistisch?

Die Zahl der „Geschenke“, die es in den vergangenen Jahren für Augsburg vom Freistaat gab, ist beachtlich: Uni-Klinik, die Förderung von Theater- und Schulsanierungen, die Umwandlung des Theaters in ein Staatstheater, die Heraufstufung Augsburgs zur Metropole im Landesentwicklungsplans, die Übernahme der Staatsbibliothek. Über so viel Wohlwollen aus München hätten sich frühere Stadtregierungen wohl auch gefreut. Zuletzt gab es aber einen Dämpfer: Die Eröffnung einer Außenstelle der Landeszentrale für Politische Bildung, die sich dem Thema Medienkompetenz und „Fake News“ widmen soll, ist erst einmal auf die lange Bank geschoben.

Hinter vorgehaltener Hand wird nun schon getuschelt, dass die Position der Stadt Augsburg in München geschwächt sein könnte, weil Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) angekündigt hat, sich 2020 nicht erneut zur Wahl zu stellen. Das Schlagwort von der „Lame Duck“ macht die Runde.

Am Montag kommt Söder nach Augsburg

Vermutlich ist das aber etwas kurz gedacht. Erstens ist es nicht das erste Mal, dass der Freistaat Augsburg einen Wunsch abgeschlagen hat – der Studiengang „Soziale Arbeit“ an der Hochschule wird vom Freistaat nicht mitfinanziert. Diese Entscheidung fiel schon vor Gribls Verzichts-Ankündigung. Zweitens ist die Außenstelle der Landeszentrale bei aller Bedeutung für die Demokratie und das Gemeinwesen in Bayern strukturpolitisch für die Region nicht das wichtigste Projekt. Und drittens scheinen die Verbindungen nach München nach wie vor nicht so schlecht zu sein. Was Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Gribl am Montag auf einer Pressekonferenz zum Thema Bayerisches Forschungsprogramm verkünden, weiß man noch nicht, aber bei dem Aufgebot an Regierungspersonal sollte es – zumindest außerhalb von Wahlkampfzeiten – kaum um Nichtigkeiten gehen.

Interessant ist freilich, wie sich das Verhältnis zum Freistaat nach Gribls Abgang gestalten wird. Gribl hat es in den vergangenen elf Jahren geschafft, ein gutes Verhältnis zu den Ministerpräsidenten Horst Seehofer und Markus Söder aufzubauen. Augsburg, so begründeten Gribl und die Staatsregierung den Geldregen der vergangenen Jahre, habe es eben geschafft, mit überzeugenden Konzepten aufzuwarten.

Viele Projekte und ein Rekord-Schuldenstand

Das ist nicht falsch, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Gribl hat an einigen Stellschrauben gedreht, um die Stadt voranzubringen und strukturelle Defizite abzubauen. Ob im Einzelfall immer alles passte, darüber kann man streiten. Augsburg steht – allerdings auch begünstigt durch die gute Konjunktur und die Nähe zu München – heute aber nicht schlecht da. Und einen nicht geringen Anteil daran hat die Unterstützung durch das Land – auch wenn die Stadt durch die Finanzierung ihres Eigenanteils einen Rekordschuldenstand von 421 Millionen Euro erreicht hat.

Die CSU will weiter den OB in Augsburg stellen

Dass sich durch den Weggang von Gribl die Zuschuss-Situation für künftige Projekte schlagartig ändert, ist nicht wahrscheinlich. Die CSU – und das ist der andere Teil der Erklärung für den Geldsegen der vergangenen Jahre – hat auf Landesebene ein klares Interesse daran, dass Augsburg von einem CSU-Oberbürgermeister regiert wird. Unter den drei größten Städten Bayerns ist Augsburg aktuell die einzige, in der das der Fall ist. Eva Weber steht als Kandidatin in den Startlöchern, und es ist absehbar, dass es bis zur Kommunalwahl noch das eine oder andere Päckchen aus München geben wird, auch wenn die Verpackung manchmal wohl größer ausfallen wird als der Inhalt. Denn Söder wird sich zunehmend schwer tun, alle seine Versprechungen aus dem Wahlkampf zu finanzieren.

Grundsätzlich muss zum Thema Geldsegen aus München noch etwas anderes angemerkt werden. Es handelt sich keineswegs um „Geschenke“, die Ministerpräsidenten nach Gutdünken verteilen dürfen, sondern um Fördergelder, die nötig sind, um Projekte in der drittgrößten bayerischen Stadt voranzubringen. Wenn die Konzepte stimmen, sollten diese Gelder auch nach 2020 fließen – egal, wer dann im Augsburger Rathaus sitzt.

