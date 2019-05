18:46 Uhr

Frau soll neunjährige Nichte zum Diebstahl angestiftet haben

Eine 39-jährige Frau hat offenbar ihre neunjährige Nichte dazu angestiftet, einen Ladendiebstahl zu begehen. Der Vorfall passierte am Moritzplatz.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts am Moritzplatz erwischte das Mädchen am Mittwoch beim Diebstahl eines Kleides, nachdem das Kind zuvor zwei Kleider in die Umkleidekabine genommen hatte. Eines davon steckte das Mädchen in ihren Anorak. Sie wollte das Geschäft gerade verlassen, als die Verkäuferin sie aufhielt und ihr die Beute wieder abnahm. Die Angestellte verhinderte, dass das Kind wegrennen konnte.

Das Mädchen schrie so laut, dass ihre Tante darauf aufmerksam wurde und in den Laden kam. Die 39-Jährige hat offenbar mit einem Kinderwagen vor dem Geschäft gewartet, deshalb geht die Polizei derzeit von einer Mittäterschaft aus. Die Beamten fanden bei dem Mädchen noch weiteres Diebesgut in Form von Schmuck. Den Kinderwagen nahmen die Beamten dann ebenfalls unter die Lupe – dort entdeckten sie weiteres mutmaßliches Diebesgut von diversen Discountern.

Auch der Kinderwagen selbst wurde sichergestellt, da auch hier nach Polizeiangaben der dringende Verdacht besteht, dass er ebenfalls gestohlen wurde. Die Polizei ist nun unter anderem damit beschäftigt, die Eigentumsverhältnisse alles Gegenstände zu klären. Die Frau wird wohl angezeigt. Das Kind ist dagegen noch nicht strafmündig. (jöh)