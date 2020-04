15:16 Uhr

Frau wird bei Unfall mit Localbahn in Auto eingeklemmt

Unfall in der Provinatbachstraße in Augsburg: Eine Lokomotive der Localbahn und ein Auto stießen am Donnerstag zusammen.

In der Proviantbachstraße in Augsburg hat sich am Donnerstag ein Unfall zwischen einem Auto und einer Lokomotive der Localbahn ereignet. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Augsburg kam es gegen 12 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Lok. Dabei sei eine Frau im Auto eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr befreite die 44-Jährige und übergab sie an den Rettungsdienst. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer kam mit dem Schrecken davon. Die Proviantbachstraße war wegen des Unfalls etwa für eine Stunde gesperrt. (AZ)

