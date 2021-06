Augsburg

Ärger um Tickets: Hier liegt das Problem bei Augsburgs Freibädern

Plus Der Ansturm auf die begrenzten Badetickets ist in Augsburg groß. Doch die Online-Reservierung hat ihre Tücken – und die Telefon-Hotline ist oft überlastet.

Von Leonhard Pitz

Seit der Nachkriegszeit kommt Ursel Heinze nach eigener Aussage ins Augsburger Familienbad am Plärrer, um zu schwimmen. Doch in diesem Jahr wurde der 88-Jährigen der Freibadbesuch so schwer gemacht wie nie zuvor. Wegen Corona kann man derzeit nicht einfach die städtischen Freibäder besuchen, man muss vorab eines der begrenzten Tickets reservieren. Doch das funktioniert offenbar nur sehr holprig. Ursel Heinze könnte sich telefonisch nicht für ein Ticket registrieren, weil die Hotline überlastet war. Doch auch über das Online-Anmeldesystem und über die Terminvergabe generell beschweren sich derzeit zahlreiche Badegäste bei unserer Redaktion. Ein beliebtes Bad greift deshalb auch jetzt zu einer Notlösung – mit einer schlichten Liste.

