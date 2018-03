vor 36 Min.

Freie Wähler: Grab ist Landtagskandidat

Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden: Peter Grab (WSA) ist Landtagskandidat der Freien Wähler. Er setzte sich gegen eine Stadtratskollegin durch.

Peter Grab ist Landtagskandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Augsburg-West. Er setzte sich am Dienstagabend bei der mit Spannung erwarteten Nominierungsversammlung gegen Regina Stuber-Schneider durch. Das teilte Grab am Abend auf Anfrage mit. Die Versammlung fand hinter verschlossenen Türen statt. Grab und Stuber-Schneider gehören beide dem Augsburger Stadtrat an. Grab ist Vertreter der Bürgergruppierung WSA (Wir sind Augsburg), Stuber-Schneider sitzt für die Freien Wähler in dem Gremium. Die Landtagswahl ist am 14. Oktober. (AZ)