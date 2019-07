17:37 Uhr

Freilichtbühne: Endspurt bei Jesus Christ Superstar mit Überraschung

Am Samstag und Sonntag gibt es zum Abschluss von Jesus Christ Superstar ein Wiedersehen. Wie viele Besucher bislang zur Freilichtbühne kamen.

Von Lilo Murr

Noch vier Abende – bis zum Sonntag – geht es auf der Freilichtbühne um das Leiden und Sterben Jesus Christus. Nicht als Passionsspiel, sondern als Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Texter Tim Rice. Und zwar – das ist neu – mit deutschen Liedtexten. Bis Mittwoch Abend fanden bei 18 Vorstellungen rund 29.500 Besucher den Weg zum Roten Tor. Nur eine Vorstellung fiel wegen eines Gewitters aus.

Freilichtbühne Augsburg: Schluss mit einer Überraschung

Ein Wiedersehen gibt es zum Abschluss noch mit Chris Murray, der im letzten Jahr die Hauptrolle in „Herz aus Gold“ sang. Am Samstag und am Sonntag singt er anstelle von David-Michael Johnson den Judas. Sofern das Wetter mitmacht, denn die Vorhersage ist nicht ganz eindeutig. Falls man Karten für eine der letzten Vorstellungen hat und diese wegen Regen ausfallen, können sie beim Besucherservice gegen Erstattung zurückgegeben werden.

Chris Murray tritt wieder auf der Augsburger Freilichtbühne auf. Bild: Ulrich Wagner

In Sachen Publikumsresonanz kann die aktuelle Aufführung von Jesus Christ Superstar die knapp 44000 Besucher der gleichnamigen Inszenierung des damaligen Intendanten Ulrich Peters aus dem Jahr 2006 nicht mehr knacken. Vielleicht schafft das dann im nächsten Jahr „Kiss Me, Kate“, ein Musical von Cole Porter, das ab 27. Juni am Roten Tor sich mit Vetternwirtschaft und Emanzipation beschäftigt. "Herz aus Gold" hatte im Vorjahr am Ende 34000 Zuschauer.

14 Bilder Freilichtbühne: Bilder aus dem Musical "Jesus Christ Superstar" Bild: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg

Leonie Walter von Theater freut sich über die große Akzeptanz der erstmals angesetzten Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Zuschauer. Das Angebot, von den Theaterfreunden und der Herbert-Funke-Stiftung unterstützt, gibt es nochmals am Samstag, 27. Juli.

Ein Highlight war für Pressefrau Walter auch ein Doppelgeburtstag am Roten Tor. Platzanweiserin Hildegard Doser, seit über 60 Jahren am Theater, feierte dieses Jahr 90. Geburtstag – wie auch die Augsburger Freilichtbühne.

Für die letzten vier Vorstellungen gibt es noch Restkarten – beim Besucherservice des Staatstheaters am Rathausplatz (Telefon 0821/3244900) und an der Abendkasse beim Roten Tor.

